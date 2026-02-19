Tras varios golpes, la cantante Yorleny Castillo, de Calle 8, sufre nuevo trago amargo

A Yorleny Castillo, cantante del grupo Calle 8, le ha pasado de todo en lo que va del año. (redes/Instagram)

La cantante Yorleny Castillo no ha tenido un inicio de año nada fácil y, lamentablemente, las malas noticias parecen no darle tregua.

A la muerte de su perrito Max, hay que sumarle el accidente de tránsito que tuvo hace unos días tras salir de un concierto en Santa Ana y además, que ya terminó su relación sentimental con Mainor Araya, a quien presentó como su nueva pareja a finales de año.

Además, recién nos enteramos que la demanda que había interpuesto contra su exvecino, por el supuestro maltrato a su perrito Max, la terminó perdiendo.

Para terminarla de hacer este fin de semana la cantante de Calle 8 sufrió un robo que la tiene muy afectada.

El peor día de su vida

Según nos contó la propia artista, el problema ocurrió este fin de semana cuando regresaba de una presentación en Nicaragua.

Tras cruzar la frontera, ella y otros tres integrantes de la agrupación decidieron abordar un taxi para llegar más rápido a San José.

“Tocábamos en Los Chiles de Nicaragua, el sábado y domingo, y el lunes regresábamos, entonces empezó mi tragedia completa. Cuando pasamos la frontera nos ofrecieron un taxi, nos cobraron 15 colones por persona para traernos a San José, veníamos cuatro integrantes de la agrupación y los demás sí se quedaron, venían atrás (en bus). ¿Adivine qué pasó? se le apagó el taxi, no habíamos ni recorrido ni 5 kilómetros y nos bajaron del carro, nos robaron la plata", relató.

Yorleny Castillo dice haber vivido un día inolvidable tras su regreso de Nicaragua. (redes/Instagram)

Como necesitaba llegar rápido y no había mucho espacio en el taxi decidió dejarle su maleta al bajista del grupo para que se la trajera en el bus.

“Para que fuera el peor día de mi vida, se robaron mi maleta. Me la bajaron del bus”, dijo con tristeza.

En la maleta llevaba trajes de trabajo hechos a su medida, zapatos y maquillaje. Sin embargo, lo que más le duele es que ahí adentro iba una hebilla personalizada con su nombre, que representa mucho para ella.

Yorleny Castillo lo que más desea recuperar es esta hebilla que tiene su nombre. (redes/Instagram)

La cantante está pidiendo ayuda para recuperarla y no pierde la esperanza de que alguien la haya tomado por error y la tenga por ahí guardada.

“La idea es recuperarla, no voy a preguntar nada, no me interesa preguntar nada, pero me interesa mucho recuperar las cosas que venían dentro de la maleta, que son cosas de trabajo”, recalcó.