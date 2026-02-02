Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, enfrenta nueva y dolorosa situación

Yorleny Castillo, cantante del grupo Calle 8, pasa por un difícil momento personal. (redes/Instagram)

La cantante Yorleny Castillo, vocalista del grupo Calle 8, compartió con sus seguidores una noticia que conmovió a muchos: el fallecimiento de Max, su perro, cuyo caso generó amplia atención pública meses atrás tras una denuncia por presunto maltrato.

“Con el alma rota”, escribió la artista en sus redes sociales, acompañando el mensaje con varias fotografías del perrito.

En la publicación, también compartió una canción cuya letra dice: “Sé que no querías marcharte, gracias por tanto”, reflejando el profundo dolor que atraviesa por la pérdida.

LEA MÁS: Vecino que habría agredido a perrito de la cantante de Calle 8 pide disculpas y da su versión

Cantante Yorleny Castillo llora la muerte de su perro Max

Castillo dedicó además un mensaje cargado de afecto y emotividad, por el gran dolor que enfrenta.

“Para algunos es solo un perro, para mí eres mi bebé. Mi amor por siempre”, palabras que provocaron múltiples reacciones de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

Este era Max, el perro de Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, que fue noticia el año pasado. (redes/Facebook)

Video viral

El nombre de Max cobró notoriedad luego de que la cantante denunciara públicamente que un vecino presuntamente lo había agredido en febrero del año pasado, hecho que quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y derivó en un proceso judicial.

Aunque el caso fue posteriormente cerrado en tribunales, el estado de salud del animal había sido motivo de preocupación desde entonces.

LEA MÁS: ¿Se acuerda del pleito de la cantante Yorleny Castillo con su vecino por su perrito y unas supuestas amenazas? Así terminó el juicio

En una entrevista que nos dio a inicios de enero, Yorleny contó que su perrito estaba muy malito.

“Hace unos días me dijeron que no le daban ni un mes de vida. A raíz del golpe se le dañaron los órganos, tiene el cuerpito lleno de líquidos, los pulmones”, relató en ese momento muy triste.

Este fue el video que circuló en redes de la supuesta agresión del animal. (captura de video /captura de video)

La muerte de Max marca un momento especialmente doloroso para la artista, quien ha expresado en reiteradas ocasiones el vínculo cercano que mantenía con su mascota, a la que consideraba parte de su familia.

El exvecino de la cantante, de apellido Díaz, había dicho a La Teja tras circular el video de la supuesta agresión que su intención nunca fue hacerle daño a Max y que simplemente quería ahuyentarlo.

LEA MÁS: Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, denunció penalmente a vecino por violento ataque a su perro