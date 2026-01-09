¿Se acuerda del pleito de la cantante Yorleny Castillo con su vecino por su perrito y unas supuestas amenazas? Así terminó el juicio

Yorleny Castillo, cantante del grupo Calle 8. (redes/Instagram)

El conflicto legal entre la cantante Yorleny Castillo, vocalista del grupo Calle 8, y su entonces vecino Andrés Díaz, llegó a su fin luego de que un tribunal del Juzgado Contravencional del II Circuito Judicial de San José absolviera al hombre de las acusaciones por supuesto acoso y amenazas personales que habían sido denunciadas públicamente por la artista.

Díaz confirmó que el proceso judicial concluyó de manera definitiva en octubre y que, tras la valoración de pruebas, material audiovisual y testimonios, el juzgado determinó que no existió prueba suficiente para sostener las acusaciones.

“La sentencia es clara y contundente: las amenazas que se afirmaron públicamente nunca fueron acreditadas”, manifestó el denunciado.

LEA MÁS: Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, denunció penalmente a vecino por violento ataque a su perro

El vecino del empresario artístico Henry Moya, entonces pareja de Castillo, aseguró que la justicia terminó dándole la razón en un caso que, según dijo, afectó seriamente su nombre y reputación.

“Un Tribunal de la República de Costa Rica, luego de escuchar a todas las partes y analizar la prueba aportada, concluyó de manera expresa que no existió prueba suficiente y me absolvió de toda pena y responsabilidad”, indicó.

El imputado Andrés Díaz nos facilitó la denuncia y resolución del juez ante las acusaciones de Yorleny Castillo, cantante del grupo Calle 8. (redes/Instagram)

Perrito agredido

Díaz también se refirió al caso relacionado con Max, el perrito de la cantante, el cual estuvo en el centro de la polémica desde febrero del 2025.

En aquel momento, surgió la noticia de una supuesta agresión a un animal en redes sociales, la cual se volvió viral y resultó ser la mascota de la cantante de “Lágrima por lágrima”.

“El asunto referente al perrito lo asumí en su momento, quedando acreditado que el animal no sufrió daños”, afirmó, reiterando que su intención nunca fue lastimar al animal.

LEA MÁS: Cantante de Calle 8 cuenta cómo se siente después de su terrible accidente de tránsito

De hecho, el día de los hechos La Teja lo contactó para que diera la versión de los hechos e indicó que solo estaba espantando al animal para que no se peleara con su perro.

La supuesta agresión el perrito de la cantante Yorleny Castillo fue lo que terminó de provocar que ella acudiera a los tribunales de justicia. (redes/Facebook)

Los hechos ocurrieron el miércoles 19 de febrero, en Guadalupe de Goicoechea, luego que ambas personas tuvieran un altercado vecinal.

“Convertir acusaciones no probadas en una herramienta de posicionamiento mediático no solo es injusto, sino profundamente irresponsable. El uso liviano de conceptos como acoso y amenazas desvirtúa la gravedad real de los delitos que muchas mujeres sí padecen”, expresó Díaz, quien incluso consideró que la cantante le debe una disculpa pública.

Pese a ello, dejó claro que no emprenderá acciones legales.

“No tengo intención de iniciar acciones legales a pesar del daño ocasionado a mi honor. Mi conciencia está tranquila porque actué conforme a la ley y confié en la justicia”, concluyó.

Yorleny Castillo fue pareja de Henry Moya, dueño de Calle 8, y los hechos ocurrieron en la casa donde vivían juntos. Cortesía: Henry Moya.

Respuesta de la cantante

Tras conocerse la absolución de su ahora exvecino, Yorleny Castillo reaccionó visiblemente molesta con la resolución judicial y aseguró que el fallo no la sorprendió.

“En Costa Rica hay veces que hay mucho tecnisismo a la hora de tomar decisiones. En este país, hasta que no lo ven muerto uno, no lo toman”, expresó.

LEA MÁS: Perrito de cantante de Calle 8 salió del hospital, pero quedó afectado por la agresión

La cantante considera que el proceso judicial se debilitó porque uno de sus testigos principales no pudo presentarse al debate, ya que se encontraba fuera del país, y por ello, a su parecer, los jueces se inclinaron más por la versión de Díaz.

“El día que hubo la conciliación, uno de mis testigos clave estaba fuera del país y fue imposible que llegara. Era una pieza muy importante para declarar”, mencionó.

El video de la supuesta agresión al perro de la cantante Yorleny Castillo se volvió viral en redes sociales. (captura de video /captura de video)

Castillo insistió en que sí existían pruebas del supuesto acoso y la agresión hacia su mascota, pero que no fueron consideradas suficientes.

“Se presentaron pruebas, se presentaron videos, imágenes y demás. Incluso, todo esto llegó a raíz de que esta persona también había golpeado a mi perrito”, afirmó.

Sobre Max, la artista aseguró que su estado de salud sigue siendo delicado desde el día de la aparente agresión.

“Hace unos días me dijeron que no le daban ni un mes de vida. A raíz del golpe se le dañaron los órganos, tiene el cuerpito lleno de líquidos, los pulmones”, relató muy triste.

La cantante también señaló que, al tratarse de un proceso contravencional, era difícil que avanzara.

“Si no estás golpeado, si no te han agredido físicamente, ahí no hay nada. Cuesta muchísimo. Al final el juez no lo vio convincente. Como no estaba el testigo clave, hubo un ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda, a favor del reo) y ahí quedó todo. Me molesta mucho la resolución, sí”, reconoció.

Castillo confirmó además que ya no vive en ese lugar, tras separarse del empresario Henry Moya antes de que finalizara el 2025 y que ahora vive en paz.

LEA MÁS: Vecino que habría agredido a perrito de la cantante de Calle 8 pide disculpas y da su versión

Antecedentes del conflicto

El caso salió a la luz pública en febrero del 2025, cuando Yorleny Castillo denunció que su vecino habría agredido a su perrito Max durante un altercado vecinal. El animal estuvo internado varios días en condición delicada, lo que generó una fuerte reacción en redes sociales.

En ese momento, Díaz aceptó que ocurrió un incidente, pero aseguró que nunca tuvo la intención de hacerle daño al perro y que el video que circuló estaba “manipulado”.

“Yo simplemente lo empujé para ahuyentarlo. Él no pesaba nada y se elevó, eso fue lo que pasó”, explicó entonces.

Yorleny Castillo, cantante del grupo Calle 8, dijo que no estaba de acuerdo con la resolución del juzgado. (redes/Instagram)

Además, ambas partes se acusaron mutuamente de provocaciones previas, conflictos por una cámaras de seguridad y discusiones constantes por los ensayos de la agrupación en la cochera, lo que terminó escalando a la vía judicial.

Con la reciente absolución, el proceso queda cerrado oficialmente, aunque las versiones de ambos continúan siendo totalmente opuestas.