Perrito de cantante de Calle 8 salió del hospital, pero quedó afectado por la agresión

La cantante Yorleny Castillo, vocalista de Calle 8 y pareja del empresario Henry Moya, sigue muy triste por lo ocurrido a su mascota.

El perrito de la cantante Yorleny Castillo, vocalista de Calle 8, se va recuperando poco a poco de las lesiones que sufrió, luego de ser agredido por hombre el miércoles anterior.

Max, nombre del peludito, recibió una terrible patada que lo dejó convulsionando y con serias lesiones internas, así como con su hocico roto.

La intérprete de temas como “Lágrima por lágrima” contó que ya fue con su hija, de 9 años, a recoger al perrito a la veterinaria, sin embargo, la doctora le indicó que el animalito quedó afectado casi de por vida en su sistema respiratorio por lo que deberán cuidarlo más de la cuenta.

“Él sí va a quedar afectadito de la lesión que le provocó este hombre con esa patada, a la hora de respirar hay que cuidarlo un poco más ahora, que no pegue brinquitos, que no corra, que no se agite, va a quedar con muchos cuidados, esperando en Dios que pasen, como dijo la doctora, puede ser algo que se cure o puede que no”, dijo.

LEA MÁS: Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, denunció penalmente a vecino por violento ataque a su perro

Este es Max, el perro de la cantante de Calle 8 y de su hija. (redes/Facebook)

La cantante añadió que su hija ya está un poco más tranquila, porque era la que más estaba sufriendo al saber que su mascota se podía morir.

“El primer día casi se me desvanece llorando, fue muy duro para ella, ayer (jueves) la llevé para que lo viera e igual estaba muy mal, de hecho, no la mandé a la escuela porque me dijo que no se sentía bien, porque amaneció muy triste, ya hoy (viernes) sí fue”, mencionó.

El pequeño french poodle estuvo internado dos días y la cantante denunció penalmente al agresor, quien quedó grabado en las cámaras de seguridad de los vecinos.

“Tenerlo internado es un gasto, son 70 mil colones por día, entonces lo vamos a cuidar nosotros y cualquier cosita, eventualidad o emergencia sabemos que la clínica nos queda muy cerca”, agregó Castillo.