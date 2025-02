Vecino que habría agredido a perrito de la cantante de Calle 8 pide disculpas y da su versión

Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, denunció a su vecino por patear a su perro, hechos que quedaron grabados en las cámaras de seguridad de los vecinos.

El vecino de la cantante Yorleny Castillo conversó con La Teja sobre la agresión que sufrió el perrito de la vocalista del grupo Calle 8 y pidió disculpas por lo ocurrido.

El hombre identificado como Andrés Díaz indicó que su intención nunca fue hacerle daño a Max, el french poodle de la artista, y que simplemente quería ahuyentarlo.

Los hechos ocurrieron este miércoles 19 de febrero, en Guadalupe de Goicoechea, luego que ambas personas tuvieran un altercado vecinal.

“En ningún momento fue mi intención hacerle daño sino simplemente ahuyentarlo, ya que constantemente se encontraba suelto y tenía la costumbre de lanzarse contra otros perros, carros y personas. Lamentablemente, por su pequeño tamaño el movimiento que hice para correrlo tuvo un resultado desafortunado, lo cual lamento profundamente”, escribió en un correo electrónico que nos envió este viernes.

La agresión del perrito de la cantante ocurrió el pasado miércoles. (captura de video /captura de video)

Tras conversar con él vía telefónica indicó que el video que circula en redes sociales sobre la agresión al animalito fue “totalmente manipulado”.

“Ahí como se ve que mi intención no fue golpearlo, yo simplemente lo empujé, lo que pasa es que él no pesaba nada, entonces lo elevé, eso fue lo que pasó”, mencionó.

La cantante Yorleny Castillo denunció la agresión de su perrito Max

La cantante había denunciado que ambos tuvieron un altercado previo a la agresión de su mascota porque ella había decidido cambiar el portón de su casa, debido a que el vecino, supuestamente, la pasa acosando constantemente.

“Eso pasó a las 8:30 a. m. por ahí, yo estaba afuera de mi casa cambiando el portón, poniendo un portón que no tuviera visibilidad hacia adentro para que deje de estar husmeándome y acosándome ese señor y pues ese fue el hecho que le molestó a él, que yo pusiera un portón porque ya no va a poder ver para adentro de mi casa, entonces salió pegando 20 gritos y como lo ingnoramos, él entró a su casa y volvió a salir la segunda vez con su perro (american staffordshire) y fue que le pegó la patada a mi perrito”, explicó la cantante.

Este es Max, el perrito de la cantante de Calle 8, quien estuvo internado dos días en el hospital muy delicado. (redes/Facebook)

Díaz negó ser un acosador y aclaró que el problema inició porque ellos (Yorleny y su pareja Henry Moya) tienen una cámara de seguridad en el portón y a él le molesta que esté direccionada hacia su casa que queda al frente.

“Ellos tienen una cámara de seguridad grabando hacia mi casa y entonces, el señor (Moya) la está acomodando y yo le digo que la corra que ya no grabe mi casa, entonces él dice que puede grabar lo que quiera y le digo: ‘señor, usted no sabe nada’, y él empezó a insultarme y en esos insultos yo lo único que le digo a él es que pague las pensiones que él debe, al señor ese de Calle 8, y también le dije que haga usted su cuarto de pilas y deje de tirar las aguas jabonosas a la acera si es que juega tanto de plata, y eso fue para que empezaramos a discutir.

“En eso el perro de él empieza a moderle las patas a mi perro, yo no me di cuenta que él (su perro) se salió, y él se empieza a enojar, yo intento a agarrar a mi perro y no puedo, entonces lo que hago es intentar correr al otro perro, que también se me venía a tirar a mí, y lo que pasa y, lamentablemente, es lo que se ve en el video, pues el perro se eleva, cae. Eso fue lo que pasó”, señaló.

Así fue la agresión del perrito de la cantante de Calle 8

Díaz agregó que ellos vienen teniendo problemas desde una vez que llamó a la Policía de Tránsito porque Castillo parqueó su carro frente a la entrada de su casa y que en ningún momento es porque tenga una obsesión hacia ella como la cantante lo denunció.

Según dijo, presentará una denuncia en contra de la artista por el delito de calumnias por señalarlo de acosador.

Por su parte, la vocalista de Calle 8 contó que su perro Max ya está de regreso en su casa, pero que la veterinaria le indicó que quedó afectado casi de por vida en su sistema respiratorio, por lo que deberán cuidarlo más de la cuenta.