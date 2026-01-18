Cantante de Calle 8 sufrió doble choque en Escazú al salir de evento

Yorleny Castillo, cantante del grupo Calle 8, se encuentra bien luego que el carro en el que viajaba fuera chocado la madrugada del sábado. (redes/Instagram)

La cantante Yorleny Castillo, vocalista del grupo Calle 8, vivió un gran susto la madrugada de este sábado al sufrir un accidente de tránsito cuando regresaba de un evento musical.

La artista venía saliendo de un conocido bar y restaurante de Lindora y, al pasar por las cercanías del peaje de Escazú, el carro en el que viajaba fue chocado por detrás, lo que provocó que se salieran de la vía y terminaran colisionando también contra un camión que iba adelante.

Según nos enteramos, el accidente ocurrió a eso de las 3 a.m. y para su fortuna, la artista no requirió ser trasladada a un centro médico.

La cantante Yorleny Castillo, vocalista del grupo Calle 8, iba en este carro cuando los chocaron cerca del peaje de Escazú. (Cortesía/Cortesía)

Yorleny nos confirmó la noticia este domingo tras sentirse mejor de los golpes que sufrió del doble impacto.

“Sí, venía de un evento y en el peaje de Escazú nos colisionaron por detrás y del choque nos sacó de la vía y nos colisionó un camión adelante. Fue un gran susto, gracias a Dios, solo fueron daños materiales”, contó.

Iba con el cuñado

La intérprete explicó que el vehículo es propiedad de su cuñado, quien iba manejando en ese momento, y que el camión que los impactó por delante se dio a la fuga tras el accidente.

Cabe recordar que el año pasado, Yorleny se separó de Henry Moya, dueño de Calle 8, con quien vivió muchos años y, por ende, ya no viaja ni vive con él.

La cantante Yorleny Castillo contó que el camión que los pegó por delante se dio a la fuga. (Cortesía/Cortesía)

Castillo explicó que la persona que los chocó por detrás sí asumirá la responsabilidad de los daños y tampoco quedó gravemente herido.

Aunque solo sufrió golpes leves, la cantante nos contó que pasó el sábado bastante adolorida, pero con la actitud positiva que la caracteriza aseguró que este domingo volvería a los escenarios para seguir cantándole a su público, demostrando que ni un susto así la detiene.