Farándula

Cantante Zorán aclara si su delgadez está relacionada con un problema de salud

El también maquillista habló sin rodeos sobre su cambio físico

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Por Manuel Herrera

El cantante y maquillista costarricense Alexander Arce, conocido artísticamente como Zorán, decidió aclarar una situación que desde hace meses viene generando comentarios entre sus seguidores: su evidente pérdida de peso.

El ganador de la quinta temporada de Nace una estrella, de Teletica, recibió un mensaje en Instagram en el que le cuestionaron sobre cómo luce físicamente en la actualidad.

Zorán
Zorán es un reconocido cantante y maquillista. Fotografía: Instagram Zorán. (Instagram/Instagram)

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Zorancito lo veo muy flaquito, ¿todo bien?”, le preguntó al artista uno de sus seguidores.

Lejos de ignorar la pregunta, el artista decidió responder con total sinceridad y dejar claro que, aunque sí ha bajado de peso, actualmente se encuentra bien.

Mensajes así he recibido desde el año pasado. Sé que no lo hacen desde la crítica, sino desde la preocupación… o al menos eso quiero pensar”, respondió el cantante.

Zorán reconoce que sí ha bajado de peso

El artista confirmó que efectivamente ha tenido una transformación física importante en los últimos meses, aunque aseguró que pronto contará más detalles sobre las razones detrás de ese cambio.

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La verdad sí he bajado de peso, pero no fue por gusto, luego les cuento”, escribió.

Zorán
Zorán aclaró en este mensaje si su delgadez tiene que ver con un tema de salud. Fotografía: Instagram Zorán. (Instagram/Instagram)

Sin embargo, Zorán quiso dejar tranquilidad entre quienes lo siguen desde su paso por la televisión nacional y aseguró que actualmente todo marcha bien.

Según yo ya estoy recuperando peso, aunque no lo sé realmente porque nunca me peso y tampoco sé en cuánto estaba antes, solo lo calculo por cómo me queda la ropa”, refirió.

Finalmente agregó el mensaje que más tranquilidad llevó a sus fanáticos. “Pero todo está bien, aquí vamos”, finalizó.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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