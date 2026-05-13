Cantante Zorán expone algo que ha ocultado y de lo cual se arrepiente

Zorán, recordado por su participación en Nace una estrella, volvió a llamar la atención tras publicar un video en TikTok en el que habló sin filtros sobre algunas decisiones personales que tomó y que hoy le causan arrepentimiento.

Con un tono relajado y cargado de humor, el artista compartió cinco aspectos de su vida por los que, según él mismo comentó, las personas no deberían sentir envidia.

LEA MÁS: Estos son los detalles de las honras fúnebres de Gilberto Acuña, fundador de grupo Nakar

Entre los temas que mencionó, hubo uno que generó reacciones entre sus seguidores: sus tatuajes.

Zorán habló del tema con mucho humor.

“Tengo cuatro h!*&% tatuajes feos y horribles que me pude haber hecho en la vida. Estos tatuajes parecen como si me los hubieran hecho en la Reforma. Me arrepiento de haberme hecho esos tatuajes, pero me perdono porque tenía como 15 años, fui rebelde”, explicó.

La confesión provocó curiosidad entre quienes siguen su carrera, ya que en la mayoría de sus fotografías el cantante no suele mostrar esos tatuajes.

Le consultamos a Zorán sobre la posibilidad de mostrar esos tatuajes que todavía conserva, pero nos dijo que, por ahora, prefiere mantenerlos fuera del ojo público.

“Si la verdad nunca los he mostrado y hasta el momento creo que lo dejaré para algún video a futuro o quizás no”, expresó el artista.

LEA MÁS: Glenda Peraza revela cómo se dio la oportunidad de estar al lado de uno de los hombres más famosos del mundo

Zorán resultó ganador en el programa Nace una estrella.

Dificultades de trabajar de manera independiente

Otro de los puntos que desarrolló en el video fue la complejidad de dedicarse a proyectos propios y trabajar de forma independiente.

Antes de darse a conocer en televisión por su talento musical, Zorán ya estaba involucrado en áreas como el maquillaje y la creación de contenido digital.

Tras su paso por el concurso, decidió enfocarse en su carrera artística y en otros proyectos personales, una experiencia que describió como desafiante y agotadora.

“Soy emprendedor, artista independiente, trabajador independiente y no lo recomiendo. Yo no sé en qué momento se me ocurrió dedicarme a lo propio”, dijo con humor.

El cantante confesó que ciertos temas le generan ansiedad

Durante el video, el artista también habló sobre las responsabilidades de la adultez y confesó que actualmente evita ver contenido relacionado con la muerte porque le provoca ansiedad.

Además, reveló que tiene una reacción muy particular cuando observa ronchas o picaduras en otras personas, ya que su cuerpo comienza a sentir picazón automáticamente.

Según explicó, esto ocurre porque hace varios años sufrió urticaria, una condición que todavía recuerda con incomodidad.