Estos son los detalles de las honras fúnebres de Gilberto Acuña, fundador de grupo Nakar

Gilberto Acuña Cascante, músico y dueño del grupo Nakar, murió este 12 de mayo a los 63 años. (redes/Facebook)

La familia de Gilberto Acuña Cascante, fundador y figura emblemática del Grupo Nakar, ya dio a conocer los detalles de las honras fúnebres del reconocido músico nacional, quien falleció este martes en el hospital México.

Sus hijos informaron que se realizarán dos velaciones con el fin de permitir que familiares, amistades, seguidores del grupo y personas cercanas puedan darle el último adiós, tanto en Heredia como en Pérez Zeledón.

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La primera despedida se llevará a cabo en Heredia, específicamente en la capilla de velación Vida, ubicada en San Pablo.

La velación será este miércoles 13 de mayo de 8 de la mañana hasta el mediodía.

El grupo Nakar le hizo un homenaje en vida a su jefe Gilberto Acuña hace unos días, en un baile que organizaron en su honor.

Posteriormente, los actos fúnebres continuarán en Pérez Zeledón, donde creció don Gilberto y empezó con la agrupación hace 42 años.

La vela será en la capilla de velación de barrio Los Ángeles, a partir de las 5 p.m.

“Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño, respeto y solidaridad brindadas a la familia en este momento”, indicó la familia Acuña y Grupo Nakar.

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El grupo Nakar confirmó el fallecimiento de su director, a través de sus redes sociales. (redes/Facebook)

La noticia de la muerte de Gilberto Acuña ha generado gran tristeza dentro del ambiente artístico nacional, especialmente entre seguidores de la música bailable.

Acuña murió a consecuencia de una bacteria que le ingresó a su cuerpo a finales del año pasado y que lo fue deteriorando al grado que debieron internarlo en el hospital.