Fallece querido músico y dueño de uno de los grupos más populares del país

La música nacional está de luto tras confirmarse la muerte de Gilberto Acuña, fundador y figura emblemática del Grupo Nakar, quien falleció este lunes poco antes de las 4 de la tarde en el hospital México.

El grupo Nakar informó que Gilberto Acuña estaba muy delicado de salud desde hace varios días. (Facebook/Facebook)

Horas antes, la agrupación había generado preocupación entre sus seguidores al publicar un comunicado en redes sociales informando que el músico se encontraba muy delicado de salud.

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“Con profundo respeto queremos informar a todos nuestros amigos, seguidores y público en general que nuestro querido fundador, Gilberto Acuña, se encuentra delicado de salud en este momento”, informaron.

Además, la banda había pedido oraciones por su recuperación y aseguró que tanto la familia como el equipo mantenían la esperanza de verlo salir adelante.

Sin embargo, con el paso de las horas trascendió la lamentable noticia de su fallecimiento.

Gilberto Acuña, dueño del grupo Nakar, estaba internado en el hospital México. (Facebook/Facebook)

Gilberto Acuña fue considerado una de las figuras más importantes de la música bailable costarricense y durante décadas estuvo ligado al crecimiento y consolidación del Grupo Nakar, agrupación que logró ganarse un espacio especial dentro del gusto del público nacional.

Hasta el momento, la familia y la agrupación no han brindado detalles sobre sus honras fúnebres.