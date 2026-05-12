Piden oraciones por querido artista nacional que está muy delicado de salud

El grupo Nakar preocupó este lunes a sus seguidores luego de compartir un comunicado oficial en redes sociales para informar que su fundador, Gilberto Acuña, atraviesa un delicado momento de salud.

La reconocida agrupación costarricense publicó un mensaje donde pidió apoyo, cariño y oraciones para el músico.

“Con profundo respeto queremos informar a todos nuestros amigos, seguidores y público en general que nuestro querido fundador, Gilberto Acuña, se encuentra delicado de salud en este momento”, indicó el comunicado.

Gilberto Acuña, dueño Nakar. Facebook.

Piden oraciones por el músico

Además, la agrupación aseguró que tanto la familia como el equipo del grupo mantienen la esperanza en una pronta recuperación.

“Como familia y equipo, nos unimos en fe y esperanza, pidiendo a Dios por su pronta recuperación y fortaleza para él y sus seres queridos”, agregaron.

También agradecieron todas las muestras de cariño que han recibido durante las últimas horas.

Grupo Nakar informó que Gilberto Acuña está delicado de salud. (Facebook/Facebook)

Una figura histórica de la música nacional

Gilberto Acuña es considerado una figura muy importante dentro de la música bailable costarricense y durante décadas ha estado ligado al crecimiento y éxito del Grupo Nakar.

El músico, originario de Pérez Zeledón, fundó oficialmente la agrupación el 23 de junio de 1984 junto a sus hermanos.

Grupo Nakar informó que Gilberto Acuña está delicado de salud. (Facebook/Facebook)

Más de 40 años de trayectoria

Bajo su dirección, Grupo Nakar se convirtió en una de las agrupaciones más conocidas del país, destacando por interpretar música completamente en vivo y ritmos como cumbia, salsa, bachata y swing criollo.

La banda incluso realizó giras internacionales y llegó a presentarse en escenarios importantes fuera de Costa Rica.

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Mensajes de apoyo no se hicieron esperar

Tras la publicación del comunicado, seguidores y amigos del grupo comenzaron a llenar las redes sociales con mensajes de apoyo, fuerza y oraciones para Gilberto Acuña y su familia.

“Confiamos que, con la ayuda de Dios y las oraciones de todos ustedes, podrá salir adelante”, concluyó el mensaje de la agrupación.