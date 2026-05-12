Expresentadora de Teletica cuenta el giro que dio su vida tras llegar a la televisión

La expresentadora de Teletica, Karla Avilés, recordó este lunes el inesperado giro que dio su vida cuando apenas tenía 9 años y llegó a la televisión nacional.

Avilés fue una de las conductoras del recordado programa infantil RG Elementos, espacio que se transmitió durante años por canal 7 y marcó a toda una generación.

Karla Avilés fue presentadora de RG Elementos, de canal 7. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Expresentadora de Teletica convierte su devastador 2025 en una canción y rompe en llanto

Así llegó a RG Elementos

Por medio de un reel en Instagram, la comunicadora habló de aquella etapa y recordó cómo inició todo gracias a su papá, quien la llevó al casting del programa.

“Me tomaron fotos, me hicieron preguntas, canté, bailé y luego me dieron un celular y me dijeron que pretendiera que estaba haciendo un comercial. Así lo hice. Hice varias pruebas más hasta que me convertí en una de las nuevas caras del programa”, contó.

El cambio que transformó su infancia

Karla confesó que entrar a la televisión le abrió puertas y experiencias que jamás imaginó vivir.

“En mi casa nunca nos faltó la comida y así, pero sí teníamos momentos de necesidad y sí cambió mucho todo para mí porque de un momento a otro estaba grabando en hoteles superlujosos, me daban mucha ropa, salí del país por primera vez con ellos para ser parte de la primera escuela para princesas de Barbie”, dijo.

LEA MÁS: Expresentadora de Teletica pasó por momentos de terror en condominio donde vive

Expresentadora de Teletica cuenta cómo le cambió la vida su llegada ala TV

Su primer viaje fue a Argentina

La exfigura de Teletica recordó con emoción que su primer viaje en avión fue ni más ni menos que a Argentina, uno de los destinos más soñados en aquella época.

La experiencia quedó grabada para siempre en su memoria y marcó un antes y un después en su vida.

“Sigo eternamente agradecida”

Karla aseguró que, pese al paso de los años, sigue valorando profundamente aquella oportunidad que tuvo en su niñez.

“Hasta el Sol de hoy vivo eternamente agradecida con Dios y con la productora que vio potencial en mí y decidió cumplirme este sueño”, enfatizó.

LEA MÁS: Expresentadora de Teletica revela que entre sus seguidores en redes tiene una hermana que no conoce