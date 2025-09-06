Expresentadora de Teletica revela que entre sus seguidores en redes tiene una hermana que no conoce

Karla Avilés es, en la actualidad, una reconocida influencer y creadora de contenido. Fotografía: Instagram Karla Avilés. (Instagram/Instagram)

La expresentadora de Teletica, Karla Avilés, reveló que tiene una hermana que no conoce y es parte de los miles de seguidores que tiene en redes sociales.

Avilés fue presentadora de canal 7 en el programa infantil RG Elementos y, recientemente, se casó con el cantante Luis D, quien participó en Nace una estrella en el 2021.

La guapa hizo la confesión sobre su familiar al dar a conocer 10 cosas sobre ella que un seguidor le pidió a través de la famosa cajita de las historias de Instagram.

Ella mencionó, como su primer dato, esa curiosidad respecto a su hermana desconocida.

“Tengo una hermana que no conozco y, curiosamente, me sigue en redes sin saber que somos hermanas”, dijo Karla sin entrar en detalles.

Además de eso, mencionó que todo lo que sabe de maquillaje lo aprendió viendo a la youtuber mexicana Yuya, y que su sueño de toda la vida siempre fue ser actriz.

Karla también contó, entre esos 10 datos de ella, que se quebró la pierna en sus tiempos de colegiala, que en la escuela la ponían a bailar ballet en todos los actos cívicos y que hace como dos años se hizo intolerante a la lactosa.

Destacó que estudió en tres escuelas diferentes, que se obsesionó por las Barbies cuando era pequeña, que llora “por todo y por nada” y que trabaja desde los 10 años.

