Influencers ticos invirtieron una millonada para su boda con 50 invitados

Karla Avilés y Luis Delgado ya cumplieron su primer mes de casados y sus seguidores no dejan de preguntarles cuánto se gastaron en su boda, luego de ver tanto lujo.

La pareja se casó el viernes 25 de julio y compartió imágenes del evento en redes sociales. (Instagram /Instagram)

La expresentadora de RG Elementos y el exparticipante de Nace una estrella, se casaron el 25 de julio y, según habían contado, sería una ceremonia muy íntima para unas 50 personas.

Sin embargo, en los videos y fotos que compartieron de su gran momento se notó que se gastaron su buena platica en cada detalle.

LEA MÁS: Karla Áviles inspira con su historia y dura confesión: “Puse límites y seguí adelante”

Hace unos días la ahora creadora de contenido hizo un reel para contar la millonada que se gastaron en la organización de su boda.

“Muy ingenuamente de mi parte yo dije: ‘Una boda pequeña, una boda económica’, pero las cosas no son así. En total, la boda costó 27.140 dólares (casi 14 millones de colones), una boda para 50 personas”, dijo.

Los reconocidos influencers Luis Delgado (Luis D) y Karla Avilés terminaron el 25 de julio convertidos en marido y mujer. (Instagram/Instagram)

Karla explicó que cuando se iba a casar solo pensaba en invertir en los anillos, el vestido, el lugar, pero que después se vinieron otras cosas, como incluir un toldo para que sus invitados no se mojaran. Al final, alquilaron como una carpa de circo para que entraran todos los invitados.

También no fueron de alquilar mesas ni sillas, pues lo que hicieron fue más un “picnic fest” en el que colocaron “puras salidas lunch”.

LEA MÁS: Expresentadora de canal 7 y exparticipante de Nace una estrella ya son esposos

“Contando todo el inmobiliario, luces que también nos pusieron, más la carpa, salió en 8 mil dólares (poco más de 4 millones de colones). Todo salió superbién; de hecho, fueron días antes a probar la carpa, como por los espacios y así, pero full los recomiendo”, dijo.

Ahora ambos solo se dedican a la creación de contenido para sus redes, por lo que también muchas de las cosas que tuvieron en la fiesta fueron por canje o les cobraron menos a cambio de publicidad.

LEA MÁS: Influencer Karla Avilés llora mientras cuenta la tragedia que vivió en su casa

Ella comentó días antes de su boda que lo que más le dolía era que sus papás no iban a estar ese día, porque no tienen una buena relación y que por eso el matrimonio sería solo con sus amigos más cercanos.

Karla Avilés y Luis Delgado se casarán este viernes. (Instagram/Instagram)

Como la mayoría de invitados eran bastante jóvenes, otra de las sorpresas que les tenían era un bus rumbero en el que salieron a andar por los alrededores mientras bailaban y tomaban.

Como quien dice, el que puede, puede.