Karla Áviles inspira con su historia y dura confesión: “Puse límites y seguí adelante”

Karla Áviles fue presentadora en canal 7, en el programa RG Elementos.

Karla Áviles, expresentadora de televisión, abrió su corazón para compartir una experiencia dolorosa que vivió cuando apenas era una niña de tres años.

Más allá del abuso sufrido supuestamente por parte de un familiar, su testimonio se centra en la sanación, el valor de hablar y el poder de seguir adelante a pesar de las heridas. Su historia busca inspirar y dar voz a quienes aún no se atreven a contar la suya.

Karla Áviles es creadora de contenido y cantante. (influencers)

“No hay una demanda de por medio, yo solo tenía tres años y ahora que estoy grande, lo que menos me afecta es el abuso como tal. A mí lo que me afecta es no haber contado con la protección de tres adultos que supieron de esto desde el día que pasó”, comentó a la Teja.

La también comunicadora le expresó a este medio que su historia no se trata de lo que le pasó, sino de lo que ella hizo con eso.

“Se trata de haber hablado, de haber puesto límites, y de haber seguido adelante, incluso cuando muchas puertas se cerraron”, concluyó.