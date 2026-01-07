Expresentadora de Teletica convierte su devastador 2025 en una canción y rompe en llanto

Una recordada expresentadora de Teletica decidió transformar en música el durísimo año que vivió en el 2025, un periodo que, según confesó, la marcó profundamente a nivel personal y emocional.

Se trata de Karla Avilés, exfigura del programa RG Elementos y hoy una cotizada influencer en redes sociales, quien sorprendió a sus seguidores al lanzar una canción cargada de desahogo y sentimientos.

Karla Avilés, expresentadora de Teletica, es actualmente una reconocida influencer en redes. Fotografía: Instagram Karla Avilés. (Instagram/Instagram)

“¡Qué jodido estuvo el año!”, el tema que resume su 2025

La pieza musical se titula “¡Qué jodido estuvo el año!” y fue estrenada este lunes 5 de enero. Según explicó Karla, el tema nació como respuesta a las constantes preguntas que le hacían sobre cómo le fue durante el 2025.

“Me preguntaron cómo estuvo el año… y como no supe responder, hice esta canción”, afirmó Avilés días antes del lanzamiento.

En el video musical, la exfigura de canal 7 incluso aparece rompiendo en llanto, reflejando lo difícil que fue para ella ese periodo.

Un año para el olvido, pese a su boda

Llama la atención que la canción describe un año complicado, a pesar de que en el 2025 Karla se casó con quien es el amor de su vida, el cantante y exparticipante de Nace una estrella, Luis Delgado, conocido artísticamente como Luis De.

Aunque Avilés no entra en detalles específicos sobre los acontecimientos que la golpearon, sí deja claro que el año pasado le dejó profundas cicatrices.

“Me dejaste heridas que nunca pedí”, reconoció.

Letra cargada de dolor y supervivencia

En la canción, Karla se desahoga con frases que dejan ver traiciones, decepciones y mucho dolor emocional.

“¡Qué jodido estuvo el año! Hoy vuelvo a mí. No sé si te entendí, pero igual sobreviví. Empezaste tan romántico y luego todo se salió de control. Fingía estar bien para todos, pero lloraba todos los días por la traición”, canta Avilés en su “hit”.

Más adelante, la letra se vuelve aún más reveladora: “En mi día más feliz hubo asientos vacíos y tú celebrando que me habías herido. ¡Qué jodido estuvo el año!, fuiste duro conmigo, pero igual encontré razones para quedarme conmigo”.

Karla Avilés, expresentadora de Teletica, rompió en llanto en el video musical de "¡Qué jodido estuvo el año!". Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

Fe, fortaleza y un nuevo comienzo

En la parte final de la canción, Karla Avilés deja claro que, pese a todo, no se rindió y encontró fuerzas para seguir adelante.

“Seguí creyendo, seguí soñando, aunque temblaba por dentro seguí amando y sí, mi brillo se apagó, pero Dios me recordó que sigo siendo su niña consentida. Construí un hogar donde el miedo moriría, no se parece a aquella pesadilla, porque rompí con el patrón que toda mi generación repetía (...). Me dejaste heridas que nunca pedí”, agregó.