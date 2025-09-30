Expresentadora de Teletica pasó por momentos de terror en condominio donde vive

Karla Avilés fue presentadora de Teletica en el programa RG Elementos. Fotografía: Instagram Karla Avilés. (Instagram/Instagram)

Karla Avilés, expresentadora del programa infantil RG Elementos, pasó por momentos de terror y congoja la madrugada del domingo en su condominio por una situación que les robó la paz a ella y a sus vecinos.

LEA MÁS: Expresentadora de Teletica revela que entre sus seguidores en redes tiene una hermana que no conoce

La exfigura de Teletica contó que un hombre burló la seguridad y se metió a esas horas en el “barrio” donde vive y provocó un caos que generó mucha preocupación entre la gente, porque la situación se comenzó a salir de control.

“Un muchacho se metió al condominio (nadie sabe cómo) pero comenzó a gritar superfuerte y corría por todas partes. Intenté ayudarlo y hablé con él desde mi ventana, pero se veía muy droguis”, contó Karla por medio de sus historias de Instagram.

Dijo que, en un principio, le dio lástima el sujeto porque le pareció inofensivo, pero lo que intentó hacer después activó todas las alarmas.

“Luego trató de entrar a las casas ‘para tomar agua’, así que pasó de inofensivo a sospechoso”, dijo Karla, quien hace poco se casó con el cantante y exparticipante de Nace una estrella 2021, Luis D.

Karla Avilés contó la difícil situación que vivió en su condominio este fin de semana. Fotografía: Instagram Karla Avilés. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Expresentadora de canal 7 y exparticipante de Nace una estrella ya son esposos

Debido a eso, los vecinos llamaron a la Policía y a esas horas de la madrugada se reunieron para hablar de la situación acontecida.

“Espero que no despidan al señor de seguridad, siento que podrían culparlo, me da mucho pesar”, mencionó la también creadora de contenido.

Karla no detalló el lugar donde sucedieron los hechos, ni dio más detalles posterior a lo sucedido.