Glenda Peraza revela cómo se dio la oportunidad de estar al lado de uno de los hombres más famosos del mundo

Glenda Peraza recordó el momento en que participó en el programa de Don Francisco. (Captura/Captura)

La expresentadora costarricense Glenda Peraza se puso nostálgica y decidió abrir el baúl de los recuerdos para contar cómo se le presentó una de las oportunidades más importantes de su vida: llegar a estar al lado del reconocido animador Don Francisco.

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A través de sus redes sociales, Peraza compartió un video de su paso por el famoso programa internacional y confesó que en ese momento jamás imaginó lo que vendría para su carrera.

“Hace muchos años me subí a este escenario sin imaginar lo que la vida me tenía preparado”, escribió junto al clip que rápidamente despertó la nostalgia entre sus seguidores.

La también modelo recordó que, en ese entonces, llegó al programa para participar modelando en bikini, justo cuando tenía la edad que tiene ahora su hija Kiki Berry, 23 años.

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Según contó, los nervios la invadían porque no tenía experiencia en pasarela ni en modelaje.

“Estaba muy nerviosa y no sabía absolutamente nada de modelaje, ni caminar en pasarela, tampoco ahorita”, dijo entre risas.

Lo más llamativo es que la oportunidad no fue algo que ella buscara directamente. Todo se dio de forma inesperada, luego de que una persona enviara una fotografía suya a la producción del programa.

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Gracias a eso, fue tomada en cuenta para un casting que terminó cambiándole el rumbo.

“Solo apareció la oportunidad y me atreví, y para sorpresa mía, me fue increíble”, confesó.

La oportunidad llegó de forma inesperada gracias a una fotografía enviada a producción. (glenda Peraza /glenda Peraza)

La presentadora asegura que ese momento marcó su carrera para siempre. (glenda Peraza /glenda Peraza)

Hoy, al ver esas imágenes, Peraza reconoce lo rápido que pasa el tiempo y cómo esos momentos terminan marcando la vida.

“La vida cambia, los años avanzan, pero los recuerdos bonitos se quedan para siempre. A veces solo hace falta decir sí aunque no estemos listas”, reflexionó.