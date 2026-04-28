Glenda Peraza enamorada de tratamiento estético que le cambió la apariencia a esta parte de su cuerpo

La expresentadora y exmodelo Glenda Peraza dejó ver en las últimas horas su emoción por un tratamiento estético que transformó notablemente la apariencia de su piel, especialmente en una zona muy visible de su cuerpo.

La también empresaria no dudó en compartir su experiencia en redes sociales, donde se mostró encantada con los resultados.

Glenda Peraza dijo que el tratamiento es "maravilloso" y los resultados la tienen feliz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Glenda Peraza cumplió 10 años de casada y así los celebró

“Es increíble”, dice sobre el procedimiento

Glenda confesó que quedó más que satisfecha tras completar tres sesiones del tratamiento, el cual asegura le devolvió una mejor versión de sí misma.

“Es increíble”, escribió Glenda sobre el procedimiento que culminó hace unos días luego de tres sesiones que, según dijo, promete devolver a la mujer la versión más hermosa de cada una.

“Estoy enamorada de todo este procedimiento porque siento la piel iluminada, más tensa y más bonita. (En) el cuello, me ha ayudado demasiado, gracias a Dios”, afirmó Glenda, quien ya sufre los embates de sus casi 52 años.

Glenda Peraza quedó fascinada con los resultados que dejó el tratamiento en su cuello. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Glenda Peraza celebra los 37 años de su esposo con revelador mensaje: “Hizo que esta flor volviera a florecer”

¿Qué tratamiento se realizó?

La exfigura de Repretel, Teletica y Multimedios explicó que se sometió a un protocolo que combina láser con Morpheus 8, un procedimiento de radiofrecuencia médica que ayuda a tensar la piel, reducir flacidez y mejorar su apariencia.

Según detalló, este tipo de tratamiento puede aplicarse en distintas partes del cuerpo.

Resultados que la tienen fascinada

Glenda aseguró que el protocolo no solo mejoró la firmeza de su piel, sino que también le devolvió confianza.

“(El protocolo) no solo mejora la firmeza y la calidad de la piel”, refirió.

Al parecer, el “maravilloso” procedimiento, como ella misma lo describió, le dio resultados especialmente visibles en el cuello, una de las zonas que más quería mejorar.

Glenda Peraza habla del tratamiento estético que la tiene feliz

LEA MÁS: “Me enfermé como nunca”: El desgarrador relato de Kiki Berry tras terminar en el hospital en Europa