Glenda Peraza cumplió 10 años de casada y así los celebró

Glenda Peraza celebró este Viernes Santo una fecha muy especial en su vida privada: los 10 años desde que dio el “sí, acepto” a su actual marido, el fisioterapeuta Byron Garita.

La expresentadora y su esposo contrajeron nupcias el 3 de abril del 2016, dos años después de que ella se divorciara de Austin Berry, su segundo marido y padre de su única hija Kianny.

Glenda Peraza y Byron Garita se casaron el 3 de abril del 2016. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

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Una celebración “pública”

Para celebrar públicamente sus bodas de aluminio, la exmodelo echó mano de un romántico mensaje que dedicó a su esposo, en el que le dijo cuánto lo ama y le habló del amor verdadero.

Con fotos que recordaron aquel día especial, Glenda agradeció a Byron por la paciencia, el amor, los abrazos en los días difíciles y las risas “que llenan nuestra vida de luz”.

“Mi esposo, mi compañero, mi ‘marciano” favorito... contigo he aprendido que el amor verdadero se construye día a día, con detalles pequeños, con fe, con perdón y con mucha complicidad.

“No somos perfectos, pero somos un equipo. Y volvería a elegirte una y mil veces más. Que Dios siga bendiciendo nuestro matrimonio y nos regale muchos años más juntos. Te amo hoy, mañana y siempre”, expresó la exfigura de Repretel, Teletica y Multimedios.

Glenda Peraza compartió hermosas fotos del día de su boda con Byron Garita. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

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¿Cómo festejó él su década de casado?

Su esposo, por su parte, hizo eco de la celebración con otro mensaje lleno de romance y amor que escribió en Instagram.

“Hace 10 años tuve la bendición de unirme a esta hermosura de mujer. Gracias ‘marciana’ por estos 10 años de aventuras, aprendizaje, pero sobre todo al lado de Dios. Con amor, mucho amor, me has ganado, gracias por enamorarme cada día”, dijo Garita.

Asimismo le agradeció a su esposa por permitirle estar en la “boda más linda del mundo”, la que protagonizaron ellos frente a 70 invitados en un hotel de La Garita de Alajuela.

“Gracias por ser mi esposa, amor de mi vida. Te amo. Gracias por esta boda de aluminio que llaman que simbolizan nuestra unión firme ante Dios”, finalizó.

Glenda Peraza no dejó de lado fotografías más jocosas que se tomó del día de su boda con Byron Garita. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

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El tercer sí de Glenda

La de Byron fue la tercera boda de Glenda Peraza, quien se casó por primera vez en 1995, pero cuatro años después se divorció, dándole paso a su relación con Austin, que terminó en el 2014.