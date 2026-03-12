Glenda Peraza se declaró “la señora de las escobas” y Marcela Negrini le brincó

La expresentadora Glenda Peraza se declaró este miércoles como “la señora de las escobas”, pero no contó con que Marcela Negrini le brincaría en la “disputa” por ese curioso título.

Peraza sorprendió al revelar un detalle muy particular de su vida en su faceta más personal: la de ama de casa.

Glenda Peraza se declaró a sí misma la señora de las escobas y mostró varias fotos como esta de prueba. Fotografía: Instagram Glenda Peraza. (Instagram/Instagram)

Glenda mostró su colección de escobas

Ella hizo la revelación por medio de un inesperado posteo en Instagram, donde compartió varias fotos en las que aparece posando con cuatro escobas y dos palas.

“Dicen por ahí… Se dice de mí… Que soy la señora de las escobas, y sí, lo acepto”, escribió Glenda junto a las imágenes.

La exmodelo explicó que el apodo tiene una razón muy clara: la gran cantidad de escobas que tiene en su casa, cada una destinada a una tarea distinta.

“Tengo para el patio, para la casa y para emergencias… ¡y hasta para volar por si me toca modo brujita!”, comentó con humor.

Pero la cosa no quedó ahí.

“Pero espérense, ahí no están todas, todavía me faltan dos que tengo en el baño”, agregó entre risas.

Marcela Negrini también le dijo a Glenda Peraza que ella tenía ese título. Fotografía: Instagram Marcela Negrini. (Instagram/Instagram)

Marcela Negrini también se apunta

La reacción de Marcela Negrini no tardó en aparecer.

Todo ocurrió cuando Peraza preguntó en la misma publicación cuántas de sus seguidoras también se consideraban “señoras de las escobas”.

Fue entonces cuando Negrini respondió con picardía.

“Ya somos dos”, comentó la expresentadora, dejando claro que ella también tiene varios de esos objetos de limpieza en su casa.

El comentario provocó risas entre los seguidores de ambas figuras, quienes disfrutaron de la simpática “disputa” por el curioso título.