La reacción que nadie esperaba: conocida modelo le envía mensaje a Marcela Negrini tras su foto en traje de baño

Marcela Negrini compartió una elegante foto en traje de baño y recibió un mensaje inesperado de la modelo Candy Bermúdez, además de elogios de sus seguidoras

Por Fabiola Montoya Salas
Marcela Negrini
Marcela Negrini dio de qué hablar. (Cortesía Marcela Negrini/Cortesía Marcela Negrini)

La reciente publicación de Marcela Negrini en traje de baño desató una reacción inesperada: una conocida modelo le envió un mensaje que sorprendió a muchos.

Todo ocurrió cuando Marcela compartió una foto luciendo un elegante traje de baño negro, acompañado de una salida de playa y un sombrero café, en la que se puede apreciar su esbelta figura.

Marcela Negrini
Marcela Negrini recibió mensaje de conocida modelo. (Marcela Negrini /Marcela Negrini)

Ante esto, Candy Bermúdez le respondió: “Una de mis metas este año, tener la disciplina tuya. ¡Cuerpazo!”.

Como bien se sabe, Negrini mantiene su figura gracias al ejercicio constante y a una alimentación saludable.

Varias de sus seguidoras también aprovecharon para expresarle su admiración: “Siempre bella”, “Como el vino”, “Es una muñeca”, “Divina”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

