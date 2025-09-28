Belleza de Marcela Negrini cautivó a cantante Greeicy Rendón y la colombiana tuvo un lindo gesto con la tica

La modelo Marcela Negrini llamó la atención de la colombiana Greeicy Rendón y ella tuvo un lindo gesto con la tica. (redes/Instagram)

La belleza y los sexis movimientos de Marcela Negrini cautivaron a la cantante Greeicy Rendón y por eso la colombiana tuvo un lindo gesto con la tica.

Resulta que la artista acaba de lanzar un nuevo tema llamado “Quiero más”, que a la modelo costarricense le gusta mucho.

LEA MÁS: Marcela Negrini confesó que estuvo alejada de las redes por una situación delicada con su esposo

La cantante colombiana Greeicy Rendón estuvo este sábado en un juego de los Red Sox de Boston. (redes/Instagram)

Marce aprovechó un paseo a la playa para grabar contenido para sus redes y le dio por echarse una sensual bailadita con este tema.

“Amando el nuevo disco de Greeicy y esta canción ‘Quiero más’ me encanta. ¿Ya la escucharon o ya la bailaron?“, publicó la modelo el 11 de setiembre.

La cantante colombiana Greeicy Rendón publicó el video de la costarricense en sus redes. (redes/Instagram)

Para gran sorpresa de la orotinense, este domingo la colombiana subió a sus historias de Instagram su video bailando.

LEA MÁS: (Video) Marcela Negrini casi se “mata” para evitar que pasara una tragedia en su casa

Marcela Negrini se grabó bailando tema de la colombiana Greeicy

A Greeciy la siguen más de 23 millones de personas solo en esa red social, por lo que muchos han visto los sensuales movimientos de la tica.

Marce está que no se la cree porque, además, Greeicy le comentó en el video y le puso una carita como babeando, una mariposa y un corazón en llamas.

Obviamente, la modelo respondió su inesperado comentario con caritas con corazones.

LEA MÁS: Greeicy muestra a su hijo en su nuevo video musical con joya tica de fondo

Greeicy estuvo en un juego de Boston Red Sox

La colombiana estuvo este sábado de invitada en un partido de los Boston Red Sox, en Estados Unidos, donde hizo el lanzamiento de honor, por lo que compartió muchas historias en su cuenta de Instagram, así que los seguidores de este equipo de béisbol de fijo también vieron los movimientos y la belleza de Negrini.