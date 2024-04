Greeicy muestra a su hijo en su nuevo video musical con joya tica de fondo

Greeicy se quedó de vacaciones en Costa Rica con Mike Bahía, su hijo y sus padres (Instagram)

La cantante colombiana Greeicy Rendón acaba de estrenar un video musical en el que muestra por primera vez el rostro de su hijo, quien sale con el Estadio Nacional de fondo.

La artista lanzó este 18 de abril su tema “Kai”, dedicado a su pequeño de 2 años, fruto de su relación con el también cantante Mike Bahía.

La canción es como una carta de amor hacia su hijo, en la que ella cuenta lo que significó su llegada y cómo le ha cambiado la vida desde que se convirtió en madre.

En medio de las imágenes del video sale Kai caminando por los pasillo de un hotel ubicado justo al frente del Estadio Nacional, de cuando vinieron de visita en febrero.

La pareja de artistas se presentó en el PicNic 2024 y se quedó vacacionando varios días junto a su bebito.

Greeicy presenta a su hijo en su nuevo video "Kai" donde sale el Estadio Nacional.

También se logra ver a Kai muy feliz disfrutando en un yate cuando estuvieron en una playa nacional en esas mismas fechas.

Greeicy también se trajo esa vez a otros familiares con los que vacacionaron por varios días.

De hecho, ella había publicado en sus redes unas fotos donde salía con una camiseta que decía “pura vida”, mientras sostenía a su hijo, quien salía de espaldas.

LEA MÁS: Greeicy se trajo a toda su familia y demostró lo enamorada que está de Costa Rica

El video musical ya cuenta con más de un millón de reproducciones y la imagen de portada es Kai frente a la Joya de La Sabana de fondo.

“Siento que no merezco tanto, por lo tanto siento que ni te merezco. Estar cerca de ti me da paz, le diste vida a un desierto. Yo solo necesito tus besos y algo de oxígeno. Te mereces lo mejor y a la mejor no me parezco, pero me elegiste, así que te agradezco”, dice parte de la canción.