(Video) Marcela Negrini casi se “mata” para evitar que pasara una tragedia en su casa

Marcela Negrini, modelo y expresentadora, casi termina en el hospital por intentar salvar a unos pequeños inquilinos. (redes/Instagram)

La guapa Marcela Negrini casi se “malmata”, como decimos los ticos, por salvar a un gato que estaba dentro de su propiedad.

La modelo por poco y termina en el hospital luego de que el pequeño felino se pusiera arisco e intentara atacarla.

Resulta que el animalito estaba encaramado en uno de los árboles que hay en su casa, pero no era que no se podía bajar sino que estaba intentando comerse un nido de paloma.

Marce explicó que tiene más de un mes cuidando ese nido de paloma, principalmente de sus perros, y que al ver al gato intentando comerse los pichoncitos no dudó en subirse en la escalera para quitarlo de ahí.

Marcela Negrini casi accidenta por bajar un gato

“En la mañanita escuché una bulla y a los perros y no sabía qué era, la cuestión es que salgo y veo al gato en el nido, se los juro que casi me muero, entonces el bendito gato mató al pichoncito de la paloma, otra vez. El gato se sube por el techo, pero no se podía bajar porque estaba metido en el nido y los perros estaban abajo de la palmera, entonces él estaba con mucho miedo.

Incluso, intenté bajarlo y me orinó. Tuve que encerrar a los perros y solo tenía esa escalerilla y casi me caigo cuando lo bajé, por dicha no me pasó nada”, contó desde Colombia, donde anda paseando.

Marce contó que ya es como la segunda o tercera vez que la paloma pone sus huevitos en ese nido, pero al final sus hijitos no sobreviven porque o se los come el gato o los pichones se caen al suelo y terminan devorados por sus perros.

Marcela Negrini ama los perros, ahorita tiene seis en su casa.

La modelo contó que el gato más bien estaba todo asustado porque sus seis perros no lo dejaban bajarse y que pese a que hizo a atacarla no la arruñó y no se torció ni el pie al caer de la escalera.