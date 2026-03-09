Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, sorprende al revelar un secreto que se tenía muy bien guardado

Kianny “Kiki” Berry es muy seguida en redes sociales, por lo que su revelación sorprendió a muchos. (Instagram/Instagram)

La creadora de contenido Kiki Berry sorprendió a muchos de sus seguidores en redes al revelar un gran secreto de su vida personal que se tenía muy bien guardado.

La hija de la expresentadora Glenda Peraza confirmó que su relación sentimental, iniciada en 2022, terminó hace algún tiempo, aunque decidió no hacerlo público en el momento por respeto a la privacidad de ambos.

LEA MÁS: “Me enfermé como nunca”: El desgarrador relato de Kiki Berry tras terminar en el hospital en Europa

La revelación surgió luego de que la joven compartiera un video de un viaje a México junto a su mejor amigo. En los comentarios, varios usuarios comenzaron a preguntarle si él era su nueva pareja. Ante las especulaciones, Berry aclaró que se trataba únicamente de una amistad.

Kiki Berry tenía más de tres años de andar con su ahora exnovio. (Instagram)

Al ver que muchos le preguntaban por su novio, José Daniel Estrada, decidió revelar de una vez por todas que está soltera.

Ella explicó que aunque la ruptura se dio tiempo atrás prefirió guardar silencio mientras atravesaba el proceso y por respeto a la otra persona.

Kianny Berry Peraza estuvo más de tres años con Estrada, al que mostraba muy poco en sus redes sociales; sin embargo, cuando lo hacía solían salir muy enamorados.

LEA MÁS: Hija de Glenda Peraza “desaparece” y deja un mensaje alarmante

Tanto le pasaban preguntando a Kiki Berry por su novio que no le quedó más que contar que terminaron hace un tiempo. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

De hecho, Glenda decía amar a su yerno al que le tenía un gran cariño.

“Ahorita estoy con mi corazón feliz y viviendo una nueva etapa de mi vida muy linda”, agregó en uno de los comentarios que decidió responder.

Kiki Berry dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos con lo que reveló en sus redes.