Farándula

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, sorprende al revelar un secreto que se tenía muy bien guardado

Kiki Berry dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos con lo que reveló en sus redes

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Kianny “Kiki” Berry se declaró afortunada por el Valentín que tiene en su vida y mientras se declaró así, presumió y lució sus curvas en un diminuto traje de baño.
Kianny “Kiki” Berry es muy seguida en redes sociales, por lo que su revelación sorprendió a muchos. (Instagram/Instagram)

La creadora de contenido Kiki Berry sorprendió a muchos de sus seguidores en redes al revelar un gran secreto de su vida personal que se tenía muy bien guardado.

La hija de la expresentadora Glenda Peraza confirmó que su relación sentimental, iniciada en 2022, terminó hace algún tiempo, aunque decidió no hacerlo público en el momento por respeto a la privacidad de ambos.

LEA MÁS: “Me enfermé como nunca”: El desgarrador relato de Kiki Berry tras terminar en el hospital en Europa

La revelación surgió luego de que la joven compartiera un video de un viaje a México junto a su mejor amigo. En los comentarios, varios usuarios comenzaron a preguntarle si él era su nueva pareja. Ante las especulaciones, Berry aclaró que se trataba únicamente de una amistad.

Kiki Berry se dio gusto presumiendo sus curvas durante fin y principio de año
Kiki Berry tenía más de tres años de andar con su ahora exnovio. (Instagram)

Al ver que muchos le preguntaban por su novio, José Daniel Estrada, decidió revelar de una vez por todas que está soltera.

Ella explicó que aunque la ruptura se dio tiempo atrás prefirió guardar silencio mientras atravesaba el proceso y por respeto a la otra persona.

Kianny Berry Peraza estuvo más de tres años con Estrada, al que mostraba muy poco en sus redes sociales; sin embargo, cuando lo hacía solían salir muy enamorados.

LEA MÁS: Hija de Glenda Peraza “desaparece” y deja un mensaje alarmante

Kiki Berry
Tanto le pasaban preguntando a Kiki Berry por su novio que no le quedó más que contar que terminaron hace un tiempo. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

De hecho, Glenda decía amar a su yerno al que le tenía un gran cariño.

“Ahorita estoy con mi corazón feliz y viviendo una nueva etapa de mi vida muy linda”, agregó en uno de los comentarios que decidió responder.

Kiki Berry dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos con lo que reveló en sus redes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Kiki BerryKiany Berry Perazahija Glenda PerazaKiki Berry novio
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.