Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, confiesa que ya tiene nuevo novio: “Estoy demasiado feliz”

Kiki Berry hija de Glenda Peraza confesó qua ya dejó al soltería y le dio una nueva oportunidad al amor. (Instagram/Instagram)

La creadora de contenido Kianny Berry, hija de la expresentadora Glenda Peraza y del exfutbolista Austin Berry, sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y contar detalles muy personales de su vida.

A través de una dinámica de preguntas en redes sociales, “Kiki”, como muchos la conocen, decidió responder algunas de las consultas que normalmente mantiene en privado, y la que más se repetía era clara: si ya tenía novio.

“No estoy sola, soltera. Yo sé que me lo he tenido muy calladito, bien privado, pero qué les puedo decir amiga, estoy demasiado feliz y estoy disfrutando demasiado esta nueva historia”, confesó.

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Aunque por ahora prefiere mantener la relación lejos del ojo público, dejó la puerta abierta a presentarlo más adelante.

“Puede que en algún momento les presente al súperpersonaje”, mencionó.

Más revelaciones

Pero eso no fue todo. La joven también habló sin filtros sobre otros temas personales, como una cirugía estética que se realizó hace algunos años.

“Me operé los senos hace seis años. Estoy demasiado feliz, yo las amo”, comentó con total naturalidad.

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Kiki Berry se la pasaba publicando momentos con su expareja, pero con el nuevo ha preferido mantenerlo en el anonimato. (Instagram/Instagram)

Además, respondió preguntas sobre planificación familiar y explicó que utiliza un dispositivo intrauterino hormonal (DIU) en forma de T, con el que asegura sentirse muy cómoda.

“Me ha ido de maravilla”, afirmó.

También confesó que de aquí en cinco años sueña con verse independiente; es decir, no viviendo con su madre, y teniendo su propio negocio.

Con estas confesiones, Kiki dejó ver una versión más abierta y cercana, mostrando que atraviesa un momento muy feliz tanto en lo personal como en lo emocional.