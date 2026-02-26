Famoso influencer mexicano hizo casting de cantantes para su boda y dos ticos demostraron su talento

El reconocido creador de contenido mexicano Un tal Fredo y su prometido, organizaron un casting abierto en TikTok para encontrar a la persona que cantaría en su boda.
La convocatoria se volvió viral y atrajo a participantes de distintos países, entre ellos los exparticipantes de Nace una estrella, Priscilla Díaz y Zorán.
Priscilla interpretó su “canción favorita para bodas”, If I Ain’t Got You, de Alicia Keys, mientras que Zorán eligió Contigo aprendí, del cantautor mexicano Armando Manzanero.
Ambas interpretaciones generaron numerosas reacciones en redes sociales y una ola de comentarios de apoyo por parte de los usuarios.
El mensaje tras recibir numerosas propuestas
Desde el inicio se informó que la participación sería remunerada e incluiría el traslado al lugar del evento, con el objetivo de encontrar una voz única y emotiva.
Luego de varios días de espera, la pareja compartió un mensaje para agradecer la respuesta masiva del público.
“Queremos darle las gracias a todas las personas que hicieron el casting para cantar en nuestra boda. Hubo muchísimo talento, demasiadas personas que mandaron su casting, la verdad no nos imaginábamos que iba a ser una locura”, comentaron.
Más de una voz en un momento especial
Ante la calidad de las propuestas recibidas, el influencer explicó que tomaron una decisión inesperada y es que van a elegir a más de una persona para que cante en la ceremonia, solo que deben ver en qué momento del evento incorporarlas.
Además, adelantaron que ya tienen favoritos en mente y que el proceso de selección continuará en los próximos días.
Una boda que sigue generando expectativa
“Estén muy al pendiente. De aquí al domingo vamos a estar filtrando. Yo creo que tengo mis cuatro favoritos”, explicó el reconocido creador de contenido.
La boda se celebrará en México durante los primeros días de marzo y continúa generando conversación en redes sociales, consolidándose como uno de los eventos más comentados del momento en TikTok.