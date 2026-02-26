Famoso influencer mexicano hizo casting de cantantes para su boda y dos ticos demostraron su talento

El reconocido creador de contenido mexicano Un tal Fredo y su prometido, organizaron un casting abierto en TikTok para encontrar a la persona que cantaría en su boda.

La convocatoria se volvió viral y atrajo a participantes de distintos países, entre ellos los exparticipantes de Nace una estrella, Priscilla Díaz y Zorán.

Priscilla interpretó su “canción favorita para bodas”, If I Ain’t Got You, de Alicia Keys, mientras que Zorán eligió Contigo aprendí, del cantautor mexicano Armando Manzanero.

El influencer y su prometido hicieron la invitación por medio de un video en TikTok. (Un tal Fredo/TikTok)

Ambas interpretaciones generaron numerosas reacciones en redes sociales y una ola de comentarios de apoyo por parte de los usuarios.

LEA MÁS: ¿Puede un therian entrar a un parque nacional? Guía de Manuel Antonio lo aclara

El mensaje tras recibir numerosas propuestas

Desde el inicio se informó que la participación sería remunerada e incluiría el traslado al lugar del evento, con el objetivo de encontrar una voz única y emotiva.

Luego de varios días de espera, la pareja compartió un mensaje para agradecer la respuesta masiva del público.

LEA MÁS: Murió exparticipante de La Voz Kids en trágico accidente de tránsito

“Queremos darle las gracias a todas las personas que hicieron el casting para cantar en nuestra boda. Hubo muchísimo talento, demasiadas personas que mandaron su casting, la verdad no nos imaginábamos que iba a ser una locura”, comentaron.

Este video fue compartido por Un tal Fredo en su cuenta de TikTok.

Más de una voz en un momento especial

Ante la calidad de las propuestas recibidas, el influencer explicó que tomaron una decisión inesperada y es que van a elegir a más de una persona para que cante en la ceremonia, solo que deben ver en qué momento del evento incorporarlas.

Además, adelantaron que ya tienen favoritos en mente y que el proceso de selección continuará en los próximos días.

Una boda que sigue generando expectativa

“Estén muy al pendiente. De aquí al domingo vamos a estar filtrando. Yo creo que tengo mis cuatro favoritos”, explicó el reconocido creador de contenido.

La boda se celebrará en México durante los primeros días de marzo y continúa generando conversación en redes sociales, consolidándose como uno de los eventos más comentados del momento en TikTok.

Esta fue la participación de Priscilla Díaz.