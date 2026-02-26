¿Puede un therian entrar a un parque nacional? Guía de Manuel Antonio lo aclara

En las últimas semanas, el debate sobre los therians ha generado pronunciamientos de municipalidades, establecimientos comerciales y entidades profesionales.

Algunos restaurantes han asegurado que limitarán el acceso y el Colegio de Veterinarios indicó que ningún profesional veterinario está autorizado para brindar atención bajo esa condición.

Normas de ingreso a parques nacionales

En el caso de los parques nacionales, las reglas se mantienen sin modificaciones. Luis Venegas, guía local en Manuel Antonio, explicó que cualquier visitante debe cumplir con los protocolos de identificación y seguridad establecidos.

Los therians han tomado fuerza en las últimas semanas. (ChatGPT/IA)

“Si usted viene aquí y se comporta como un perro, no lo dejan entrar. La persona no puede utilizar una máscara dentro del parque nacional por asuntos de seguridad”, señaló el guía por medio de un video en su cuenta de TikTok.

Identificación y seguridad de los visitantes

El guía enfatizó que el ingreso requiere identificación oficial visible, como cédula o pasaporte, y que no se permite el uso de máscaras u objetos que impidan reconocer al visitante.

Luis Venegas es un guía local de Manuel Antonio. (Luis Venegas/Cortesía)

“Como la persona se identifica con su cédula o su pasaporte, entonces no puede entrar así con la máscara y toda la cosa, sobre todo por seguridad”, agregó.

Protección de la vida silvestre

Además de la identificación, Venegas explicó a La Teja que tampoco se permiten comportamientos que imiten a animales, ya que podrían afectar el entorno natural y alterar la fauna del parque.

Estas normas buscan garantizar la seguridad, el orden, la identificación adecuada y la protección ambiental dentro de las áreas protegidas.