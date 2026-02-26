Murió exparticipante de La Voz Kids en trágico accidente de tránsito

La joven cantante Nicole Valeria Vargas Gómez, exparticipante de La Voz Kids Colombia, falleció a los 19 años tras ser atropellada por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El accidente ocurrió la noche del 21 de febrero en la vía entre Circasia y Armenia, en el departamento del Quindío.

De acuerdo con medios colombianos como El Tiempo y Noticias Caracol, en el mismo hecho perdió la vida William Andrés Paipa, de 40 años.

Investigación en curso

Según informó la Policía de Carreteras del Quindío, el siniestro se registró alrededor de las 8:30 p.m en el sector de restaurantes a la altura de El Solar. Ambas víctimas descendieron de un camión y cruzaban la carretera para trasladar unos artículos cuando fueron atropelladas por un vehículo sin identificar.

Las autoridades confirmaron que el conductor escapó tras el impacto, por lo que se iniciaron investigaciones para identificar el automóvil implicado y dar con el responsable.

Nicole Valeria Vargas participó en La Voz Kids Colombia en 2019. (Instagram/Tomada de Instagram)

Su paso por La Voz Kids

Nicole Valeria Vargas participó en 2019 en La Voz Kids Colombia, cuando tenía 12 años. En el programa logró presentarse ante entrenadores como Andrés Cepeda, Fanny Lú y Sebastián Yatra.

Además de su carrera artística, cursaba quinto semestre de Administración de Negocios en la Universidad del Quindío y trabajaba como impulsadora de una marca.

La universidad lamentó su fallecimiento con un mensaje en el que destacó su talento y compromiso académico. La institución resaltó que la joven integró el grupo vocal Coranto y sobresalió en distintos eventos culturales del departamento.

El fallecimiento de la cantante ha generado mensajes de condolencias y consternación entre seguidores del programa y la comunidad académica.

(Facebook/Facebook)

Nota realizada con ayuda de IA