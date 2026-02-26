Edgardo Camacho reaparece y le habría tirado con todo a Enrique Rodríguez

Las declaraciones que dio Enrique “Quique” Rodríguez a La Teja sobre el verdadero motivo por el que salió de Repretel hace 15 años siguen generando reacciones.

Ahora fue un expresentador de la televisora quien publicó un extenso y contundente mensaje en redes sociales que, aunque no menciona nombres, todo apunta a que sería una respuesta directa al también locutor.

Enrique "Quique" Rodríguez salió de Repretel en el 2011. (Redes/Facebook)

El posteo que encendió las redes

Se trata de Edgardo Camacho, exfigura del desaparecido programa de farándula Intrusos de la farándula, quien este miércoles sorprendió con un misterioso mensaje en Facebook.

La publicación apareció horas después de que La Teja difundiera la entrevista en la que Quique aseguró que su salida de canal 11 se dio tras discrepancias con ese “superprograma”, como él mismo lo llamó.

Rodríguez afirmó que en Intrusos lo “hicieron trizas” una vez porque no quiso hablar públicamente del divorcio que enfrentó en el pasado, ni de la nueva relación sentimental que inició tras su separación.

Aunque Quique no mencionó a Camacho, el exintruso sí respondió y utilizó en su mensaje la palabra “superprograma”, el mismo término empleado por Rodríguez, lo que dejó pocas dudas de que todo lo que escribió fue contra su excompañero del canal.

Enrique Rodríguez y Grettel Alfaro presentaron juntos varias de las ediciones de Noticias Repretel en sus inicios. Archivo LT.

“La soberbia y la victimización”

En su publicación, Camacho lanzó fuertes reflexiones.

“La soberbia, el egocentrismo, el maldito orgullo y cancerígeno rencor una vez más gana la batalla en el humano. Sin mencionar nombre y apellido porque se nota la sed y el hambre de tendencia y viralidad…”, dijo Camacho.

Además, cuestionó la “victimización” y aseguró que quien no supera el pasado “permite que su vida se estanque”. Pero no se quedó ahí.

Edgardo Camacho, Jalé Berahimi y Tony Bertarioni fueron parte de los presentadores de Intrusos. Edgardo y Jalé también fueron reporteros del programa de Repretel. (Jeffrey Zamora R)

“Tengo la cereza en la mano”

Camacho también defendió el trabajo periodístico que se hacía en Intrusos de la farándula.

“Y como yo tengo la cereza en la mano; me toca a mí ponerla en el pastel… quisiera con todo respeto puntualizar que fui testigo de las malas caras y los malos tratos del fulano en mención en contra del trabajo periodístico que siempre se hizo en el ‘superprograma’: el profesionalismo, la credibilidad y la veracidad nos posicionó en el gusto del televidente”, escribió.

Incluso utilizó un juego de palabras al señalar que alguien se creyó “el flaco de las mañanas, cuando el que ‘silva’ era otro”, en aparente alusión a la etapa en que Quique era presentador de Giros, mientras en la acera del frente destacaba Édgar Silva en Buen Día.

Camacho finalizó asegurando que cada persona decide qué y quién le hace daño y citó un conocido refrán: “Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro”.

Edgardo Camacho hizo esta publicación en Facebook en la que habría aludido a todo lo que dijo Enrique Rodríguez en una entrevista con La Teja sobre su salida de Repretel, hace 15 años. (Facebook/Facebook)

