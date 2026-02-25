Enrique “Quique” Rodríguez rompe el silencio y cuenta su verdad sobre su salida de Repretel

Enrique "Quique" Rodríguez, expresentador de Repretel, tiene bastante tiempo alejado de la televisión. (Redes/Facebook)

El expresentador de televisión Enrique “Quique” Rodríguez sorprendió recientemente a sus seguidores de Facebook al publicar un extenso y polémico mensaje en el cual arremetió contra varios de sus excompañeros de Repretel y en el que reveló detalles, hasta ahora desconocidos, sobre su salida de la televisora tras casi 15 años en la empresa.

Rodríguez, quien durante años fue una de las figuras estelares de programas como Giros y Noticias Repretel, relató que su partida del canal no fue tan voluntaria como se manejó públicamente en aquel momento.

En el mensaje, señaló directamente al productor Gilberto Valencia, quien en ese entonces lideraba el programa Intrusos de la farándula, acusándolo de “insultarme”, “me bajó el piso” y “me denigró”, así como de contribuir a la creación de un ambiente laboral hostil.

Además, el expresentador mencionó la supuesta participación de otros colaboradores del canal, entre ellos el entonces productor Óscar Sánchez y la comunicadora Patricia Figueroa —a quien se refirió irónicamente como “la primera dama”— como responsables de su eventual salida de la televisora.

“Recuerdo cuando Gilberto Valencia (además de sentirse humillado por comernos la flor nacional de su país, o sea, la flor de itabo) y, estando a cargo del ‘superprograma’ (ironía), Intrusos de la farándula, me degradó solo por no darle comentarios acerca de mi divorcio. Me hicieron (en plural) la vida imposible hasta mi separación del canal. Pero suave, ahí había gente involucrada en esa ‘cama’: Óscar Sánchez y la ‘famosa’ Patricia (la primera dama). Así que me ‘tuve que ir’ de un espacio que me encantaba y me encanta”, escribió Rodríguez.

Esta fue la publicación que hizo Enrique "Quique" Rodríguez en su cuenta de Facebook. (Redes/Facebook)

La Teja conversó con Quique después de ver semejante publicación y nos reveló más detalles de su sonada salida de canal 6, la cual aún se la siguen recordando en la calle cada vez que lo reconocen.

- ¿Por qué decide hablar de su salida de Repretel tantos años después?

Porque la gente nunca dejó de preguntarme. Cada vez que aparezco como invitado en algún programa o me ven en la calle, siempre sale la misma duda: “¿Por qué se fue de la tele?”. En aquel momento yo dije que no entendía bien las razones y en parte era cierto, pero también había cosas que no se podían decir. Fue una salida muy repentina, impuesta, que yo jamás vi venir. Con el tiempo uno entiende que hubo decisiones ya tomadas y que el plan estaba consumado antes de que yo pudiera reaccionar.

- ¿Qué fue lo que detonó realmente la situación, según su versión?

Yo había iniciado una nueva relación y estaba en el proceso de divorcio, nos invitan a la iluminación del árbol de Navidad de Coca-Cola, entonces, bueno, fui con la que fue mi pareja en ese entonces, yo andaba con mi hijo menor y ella con sus hijos. En eso me abordó la gente de Intrusos de la farándula, me preguntaron que cómo iba, si ella era mi nueva pareja y les digo: “yo les hablo de todo lo que ustedes quieran, menos de temas personales, estoy atravesando un momento muy complicado, y por respeto a mi exesposa, a mis hijos y a toda la cuestión, prefiero guardarme todo eso y tratarlo de esa manera personal”. La periodista, que no recuerdo quién es, siguió insistiendo e insistiendo, fue tal la cosa que no estaban conformes solamente con ver a Quique y su pareja y los hijos asistiendo a un evento familiar.

Cuando salió la noticia en Intrusos me hicieron trizas, me hicieron destrozado. Estaban presentando el Tigre Tony, la colombiana Johanna (Ortiz), Jalé (Berahimi) y no sé cuántos más, solo Tony y Johanna me defendieron. Los mismos compañeros camarógrafos llegaron a disculparse al otro día. En ese momento Gilberto era el productor y dicen que les decía (a los presentadores): “no paren, no paren, sigan, sigan dándole”.

Enrique Rodríguez trabajó más de cinco años como presentador de Giros junto a Patricia Figueroa.

“Se sintió muy feo, se sintió muy desleal, muy traicionero. Muy, muy decepcionado” — Enrique "Quique" Rodríguez

- ¿Se sintió traicionado por sus propios compañeros?

Eso fue lo que más dolió. No hablo de que me defendieran públicamente, sino de que alguien dijera: “paren un momento, es un compañero y es un tema privado”. Yo trabajé muchos años con esas personas, compartimos proyectos, esfuerzos, madrugadas. Sentí una gran deslealtad y una decepción muy profunda. No era un escándalo, no había nada ilegal ni reprochable, era una situación humana y delicada.

- ¿Entonces, asocia directamente ese episodio con su salida del canal?

Sí, totalmente. Yo achaco mi salida a no haber querido dar declaraciones sobre un asunto hiperpersonal. A los días me llamó Óscar Sánchez a su oficina para decirme: “ya no vamos a contar más con vos” y chao, bye, y al día siguiente ya estaba Leonardo Perucci en Giros.

Yo lo que decía: “mala nota, mala nota desde todo punto de vista”. Desde el principio que no se respetó mi privacidad, mala nota, por ejemplo Patricia (Figueroa), que trabajé tantísimos años con ella, que no saliera a abogar, Óscar que trabajé tantísimos años con él, desde que estaba en espectáculos con Verónica Bastos, y Gilberto con el que trabajé también cualquier cantidad de años en Noticias Repretel. Fue una forma muy fría de cerrar una relación laboral a la que yo le había entregado años de compromiso.

- ¿Volvería a la televisión si se diera la oportunidad?

Nunca he cerrado esa puerta. Me encanta el formato de revista matutina, me siento cómodo, creo que tengo buena conexión con la gente y experiencia suficiente. No tiene que ser en un canal específico, pero sí en un espacio donde haya respeto y madurez. Nunca me jalé una torta al aire, nunca tuve un escándalo, y creo que eso también dice algo de mi trayectoria.

Yo lo único que le reclamo es, manda huevo, ustedes nunca pusieron la mano por mí" — Enrique "Quique" Rodríguez

Enrique "Quique" Rodríguez trabajó como presentador de Destinos TV tras su salida de Repretel hace 15 años. (cortesía/Cortesía)

- ¿Alguna vez se los reclamó?

A ninguno, me quedé con eso, y bueno, así se fue, y por eso es que la gente insiste e insiste, que por qué me fui, pero fue que siempre me lo guardé.

Dos veces, sí, me parece que fueron dos veces que le escribí a Fernando Contreras (expresidente de Repretel) explicándole más o menos el contexto, digo, por si estaba mal informado, pero nunca recibí una respuesta.

- Y ahora que no está ninguno de ellos en la empresa, ¿le gustaría volver a Repretel?

Cuando supe lo de Ítalo Marenco (que renunció) llamé a Yamileth Guido y le dije que lo que necesite con todo el gusto del mundo, que podía contar conmigo, que sentía que hay una buena sinergia con la gente, pero ella me dijo: “vea Kikito, si fuera por mí, usted estaría aquí desde hace no sé cuánto, pero como que ya contrataron a alguien”.

-¿Qué pasó con Quique después de Repretel?

Mira, casi que inmediatamente después de que salí de Giros, me reclutaron en Destinos TV, estuve ahí como seis años hasta el Mundial de Rusia cuando lo cerraron. Después estuve en canal 9 como tres hasta que tuve mi propio programa de música en Xpertv y también estuve en radio Bésame.

Mi salida de Repretel fue impuesta, repentina y muy dolorosa; nunca la vi venir” — Enrique "Quique" Rodríguez

Enrique "Quique" Rodríguez tiene un programa de radio junto a Wendy Jiménez. (cortesía/Cortesía)

- ¿En qué está actualmente?

Sigo muy activo. Estoy en radio con una revista diaria con Wendy Jiménez, llamada “Oh par de ellos”, que hasta este 23 de febrero estaba en radio Actual, a partir del 2 de marzo estaremos en 100.3 FM, en el mismo horario de 11 a.m. a 12 m.d.

También tengo un programa “Orden aleatorio”, que lo tengo ahora en Super Canal. Y eso lo combino con la animación de eventos privados, bienes raíces y otros proyectos. No me quejo, he trabajado toda la vida y sigo haciéndolo, pero contar esto era una espinita que ya tocaba sacar.

No vale la pena

La Teja también trató de contactar al productor Gilberto Valencia, quien ahora trabaja en canal ¡Opa!, así como a la presentadora Patricia Figueroa, quien renunció a Repretel en octubre de 2024, para saber qué opinaban de las declaraciones de Rodríguez; sin embargo, solo ella contestó.

Figueroa indicó que “no vale la pena hacer réplicas” de comentarios así y que estaba con su familia fuera del país.