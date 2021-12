Presentador Enrique Rodríguez regresó a la televisión al grito de ‘¡puerta, papá!’

Enrique Rodríguez es uno de los presentadores de las corridas de toros de canal 8. Cortesía

El periodista Enrique Rodríguez es una de las nuevas fichas en las transmisiones de toros de canal 8 desde el redondel de Eventos Pedregal.

El presentador, quien dice sentirse en su charco, tenía más de dos años de estar alejado de las cámaras luego del cierre del espacio Destinos TV por lo que está muy feliz de reencontrarse con los televidentes.

Quique contó que las corridas de toros es lo que más le gusta ver en la época navideña, junto a su esposa Wendy Acuña. Además, para él hablar de levantines no es nada nuevo, pues cuando estuvo en Repretel le tocó estar en varias ocasiones en las corridas de Zapote.

“No es que sea un veterano con los toros, pero no es nada nuevo tampoco, en un par de ocasiones ya había presentado toros con varios de los compañeros que estoy ahora como la Tía (Maureen Salguero), con el Profe (Giovanni Calderón) y la verdad me siento muy a gusto con la oportunidad.

“Me siento como si hubieran juntado a varios exjugadores, que fueron compañeros de equipo, y que ahora se juntaron a jugar la mejenguita, donde todo se siente muy bien y todos se entienden, o sea, yo ya sé lo que hace cada uno para hacerle el pase, entonces, se siente muy bonito entrar a jugar cada noche”, mencionó.

Quique contó que él y su esposa son unos fiebres de las corridas y que lo que más les gusta son los levantines. Facebook

El presentador explicó que hace pocos meses ingresó a trabajar a una empresa inmobiliaria venezolana, como promotor habitacional, y que por eso solo puede estar en las corridas de la noche.

En el equipo de transmisión también están María Fernanda León y Julio Solís con los que el experimentado presentador dice sentirse muy a gusto pues hicieron buena química. El periodista Luis Carlos Monge era otro que iba a estar en el equipo,, pero hace unos días renunció al canal de Multimedios.



— "A mí los toros me encantan y, suena muy feo, pero entre más levantines mejor", Enrique Rodríguez

Está a la orden

Su acercamiento con el nuevo canal de La Sabana se dio a finales de noviembre luego de su participación en el programa Divas para hablar de su vida. Para su sorpresa días después lo llamaron para presentar por un día en espacio La Revista, pues su colega Sergio González estaba de vacaciones.

El periodista estuvo una tarde como invitados en el desaparecido programa Divas y desde ahí se le abrieron las puertas en el 8. Facebook

“Me encantó estar en La Revista porque ese formato me encanta, ese tipo de información me gusta muchísimo, y con Janeth (García) y María Fernanda (León) la pasé muy bien. Me sentí muy a gusto, sentí como si nunca me hubiera ido de la tele. Me sentí como en casa”, dijo.

Cabe recordar que Quique estuvo en Giros, de canal 6 por muchos años y también fue presentador de Noticias Repretel y esto lo llevó a ganarse el cariño del público, al cual reconoce haber extrañado todos estos meses de pandemia en los que estuvo alejado de la tele.

Aunque de momento su contrato con Multimedios es solo por los toros, cuyas corridas terminan el 9 de enero, no descarta regresar a las noticias o a algún otro programa si se lo propusieran.

Cabe recordar que tiene muy buena amistad con el nuevo gerente del canal Freddy Serrano, con quien trabajó en canal 9.

“Eso no lo decido yo (de quedarse en el canal), ya eso queda en manos de la gente Multimedios, sé que vienen bastantes cambios con el ingreso de Freddy y no sé si mi nombre irá a servir o será de utilidad para los cambios que vienen o para los proyectos nuevos, por mí, yo feliz. A mí la tele me encanta y siento que tengo mucho más que dar”, mencionó.

Enrique Rodríguez fue parte de Repretel por varios años. Archivo

Metido en la cocina

Durante esta pandemia Enrique sacó un proyecto propio llamado “Hasta la cocina con Quique Rodríguez”, que trata de videos de cocina que comparte en su canal de YouTube y que graba una vez a la semana.

Además, está aprovechado el tiempo libre para pintar, otro de sus pasatiempos favoritos, y para cuidar de su mamita que está un poco enfermita.