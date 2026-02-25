Esto dijo Patricia Figueroa tras los señalamientos de su excompañero Enrique Rodríguez por su salida de Giros

Patricia Figueroa fue presentadora de Repretel por 26 años.

Luego del revuelo generado por la publicación que hizo el expresentador Enrique “Quique” Rodríguez, en la que aseguró que su salida de Repretel no fue voluntaria y que estuvo marcada por presiones internas y malos tratos, una de las personas aludidas decidió pronunciarse con mesura.

Esto fue lo que publicó el expresentador de Giros: “Recuerdo cuando Gilberto Valencia (además de sentirse humillado por comernos la flor nacional de su país, o sea, la flor de itabo) y, estando a cargo del ‘superprograma’ (ironía) Intrusos de la farándula, me degradó solo por no darle comentarios acerca de mi divorcio. Me hicieron (en plural) la vida imposible hasta mi separación del canal. Pero suave, ahí había gente involucrada en esa ‘cama’: Óscar Sánchez (chupabotas por antonomasia) y la ‘famosa’ Patricia (la primera dama). Así que me ‘tuve que ir’ de un espacio que me encantaba y me encanta”.

Contactamos a Patricia Figueroa, quien fuera una de las principales figuras de Repretel, para saber su opinión luego de que Rodríguez la mencionara de forma irónica en su extenso mensaje publicado en Facebook, en el que también lanzó críticas contra de sus otros excompañeros.

“Qué pena, estoy con mi familia afuera (del país) vuelta loca, pero no vale la pena hacer réplicas en este tipo de comentarios”, expresó Figueroa, dejando claro que no entrará en confrontaciones públicas ni responderá a los señalamientos que se le atribuyen en el relato del exconductor.

Patricia Figueroa y Enrique Rodríguez fueron compañeros en Giros y en Noticias Repretel.

Rodríguez, quien durante casi 15 años fue una de las caras más reconocidas de programas como Giros y Noticias Repretel, afirmó que su salida en 2011 estuvo relacionada con su negativa a hablar públicamente sobre su divorcio en el desparecido programa de farándula de canal 11.

Pese a la polémica que revive 15 años después, la comunicadora optó por cerrar el tema con una respuesta breve y prudente, evitando avivar una controversia que volvió a poner en el ojo público los conflictos internos que, según Rodríguez, marcaron su salida de la televisora.