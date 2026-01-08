Patricia Figueroa aclara si la volveremos a ver frente a las cámaras de televisión

Patricia Figueroa fue presentadora de Noticias Repretel.

Patricia Figueroa nos aclaró si este 2026 será su regreso a la televisión nacional luego de la publicación que hizo en sus redes sociales y en la que aparece junto a una cámara de video.

La exfigura de Repretel fue clara al asegurar que, por ahora, no existe nada concreto para volver ni a Repretel ni a Teletica, pero que no descatar volver a la tele en algún momento.

LEA MÁS: Patricia Figueroa deja Repretel después de 26 años de ser su principal figura

La presentadora, quien renunció a Repretel en octubre del 2024 tras una sólida trayectoria en Giros y Noticias Repretel, explicó que el mensaje que compartió fue completamente reflexivo y no una señal de retorno.

“Yo nunca puse nada de televisión. La gente vio la foto con la cámara y empezó a sacar conclusiones, pero esa imagen es de Giros, fue la última foto que me tomé ahí y nunca la había publicado”, comentó.

Patricia detalló que el texto que acompañó la imagen nació desde el agradecimiento y la nostalgia por una etapa muy importante de su vida profesional, pero no desde un anuncio laboral.

“No es que vaya a volver mañana a la televisión. Sí tengo proyectos, pero no están definidos en tele”, recalcó, dejando claro que no tiene negociaciones ni acuerdos con ningún canal.

Incluso confesó que la reacción del público la tomó por sorpresa, al punto de que su propia hija fue una de las primeras en escribirle pensando que había algo nuevo que no le había contado.

Esta fue la foto que publicó Patricia Figueroa, expresentadora de Noticias Repretel y Giros, con el mensaje que encendió los rumores de su regreso. (redes/Instagram)

“Me dio mucha risa, porque todo fue una interpretación de la gente”, dijo entre risas.

“¿Extrañas la tele? Una pregunta que me han hecho muchos. Este lugar fue escuela, pasión y hogar por muchos años. Hoy, agradezco lo vivido y sonrío por lo aprendido. Todo tiene su tiempo… Este año fuera ha sido maravilloso y lleno de sorpresas. Lo que viene es grande… y yo siempre lista y muy feliz. Dios tiene el control", fue lo que publicó.

Enfocada en un proyecto

Aunque no cierra la puerta del todo, Figueroa aseguró que su enfoque actual está en otros sueños y emprendimientos. Uno de ellos ya está bastante avanzado y tiene que ver con sus negocios familiares.

“Es un proyecto grande, muy bonito, pero todavía no puedo contar detalles porque no se ha empezado a ejecutar”, explicó.

LEA MÁS: ¿Patricia Figueroa en Mira quién baila? Esto nos dijo la expresentadora de Repretel

Patricia Figueroa fue compañera de Ítalo Marenco y Rafael Pérez en Giros.

A más de un año de haber dejado la televisión, Patricia asegura que ha sido una etapa muy positiva. Se ha involucrado de lleno en sus empresas, ha viajado más en familia, ha retomado el deporte y disfruta de algo que antes escaseaba: el tiempo.

“La disponibilidad del tiempo es un tesoro. Yo estoy muy feliz y no hay apuro”, afirmó.

Por ahora, sigue activa en eventos, proyectos comerciales y redes sociales, dejando claro que la televisión fue una escuela y un hogar, pero que su presente está en otros caminos.