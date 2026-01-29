Cantante Zorán reflexiona sobre la democracia en Costa Rica y el “aquí eso nunca va a pasar”

El cantante Zorán reflexionó este jueves sobre la democracia en Costa Rica y la frase “aquí eso nunca va a pasar”, que mucha gente viene repitiendo con mayor frecuencia en los últimos días.

A través de un mensaje en sus historias de Instagram, el ganador de Nace una estrella manifestó su inquietud al considerar que muchas personas no se están informando adecuadamente, lo que podría llevar a decisiones equivocadas con consecuencias muy costosas para el país.

Zorán es un reconocido cantante y maquillista costarricense. Fotografía: Mayela López. (Mayela Lopez)

“La democracia no es eterna”

Zorán dejó claro que la democracia y las libertades no son algo que se deba dar por sentado, como —según él— muchas personas parecen creer hoy en día.

“En Costa Rica hemos vivido en democracia tanto tiempo que a veces se nos olvida que no es eterna. ¿De verdad no nos preocupa perder libertades que hoy damos por sentadas?”, cuestionó el artista.

El también maquillista aseguró que le preocupa ver cómo se toman decisiones sin el debido análisis.

“Cuando uno ve cómo se toman decisiones sin cuestionar, me da la sensación de que mucha gente no se está informando como debería, o se informa a medias, o cree todo lo que le dicen, o simplemente piensa que ‘aquí eso nunca va a pasar’”, expresó.

La historia como advertencia

Para Zorán, la historia demuestra que ese tipo de pensamiento puede ser peligroso.

“La historia demuestra que sí pasa y pasa cuando la gente se duerme. Por ahora, solo queda una cosa clara: hay que pensar, cuestionar y estar atentos”, destacó.

Zorán publicó este mensaje en sus redes sociales. Fotografía: Instagram Zorán. (Instagram/Instagram)

Un mensaje sin consigna electoral, pero con llamado a conciencia

El mensaje lo cerró con un “que Dios nos acompañe a todos”, acompañado de dos emoticones: la bandera de Costa Rica y unas manitas en oración.

La reflexión del artista llega a pocos días de las elecciones presidenciales del 1 de febrero, en un ambiente político marcado por la tensión y la polarización.

A diferencia de otros famositicos, Zorán no hizo un llamado directo a votar, pero sí subrayó la importancia de informarse, cuestionar y proteger algo muy valioso para el país: la solidez de su democracia.