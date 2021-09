Cantante Zorán prepara su primer concierto oficial y un tema original

Zorán se prepara para dar un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Cortesía Zorán se prepara para dar un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Cortesía

La vida de Zorán cambió radicalmente desde que recibió el trofeo como ganador de” Tu cara me suena” hace menos de dos meses, ya que está a las puertas de dar el primer concierto oficial y de grabar su primer tema original.

El cantante cartaginés está que no se la cree porque en octubre ofrecerá dos presentaciones junto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, gracias a la invitación que su director, Marvin Araya, le hizo dentro del programa de Teletica.

Es por esa razón que el artista ha estado un poco ausente en sus redes sociales, pues según contó, se la ha pasado en reuniones y ensayos para este gran espectáculo.

Aunque todavía no puede dar muchos detalles del concierto, nos adelantó uno que otro dato.

–¿Qué ha estado haciendo desde que terminó el programa?

He hecho algunas presentaciones, pero no han sido abiertas al público, así que por eso no las he podido compartir en redes porque han sido eventos privados, pero más que todo he estado enfocado en trabajar y prepararme para mi primer concierto. También me reuní con algunos productores, entre ellos con el productor colombiano Ricardo Acosta para ver si en noviembre, más o menos, lanzo el primer sencillo.

El brumoso asegura que ganar Nace una estrella fue el empujón que necesitaba para decidir dedicarse de lleno a la música. Cortesía El brumoso asegura que ganar Nace una estrella fue el empujón que necesitaba para decidir dedicarse de lleno a la música. Cortesía

– ¿Cuándo sería el concierto?

Será a mediados de octubre. A mí realmente me tomó por sorpresa porque cuando don Marvin me hizo la invitación había entendido que era para interpretar únicamente “La llorona”, como invitado en algún concierto de ellos, pero después me llamó cuando terminó el programa y me dijo: ‘Zorán, yo lo que quiero hacer con vos es un concierto completo, con todo tu repertorio y que vos seas el artista principal, que la gente pueda cantar junto a vos’. Yo no me lo podía creer, no me esperaba eso todavía porque es algo muy nuevo para mí.

– ¿Qué tal estará ese repertorio?, ¿Serán solo los temas que interpretó en el programa?

Algunas canciones que interpreté en el programa definitivamente sí estarán y otras son nuevas, de artistas que a mí me encantan y que admiro muchísimo. Será un concierto lleno de amor y desamor, será una noche de baladas.

– ¿Usted mismo está eligiendo los temas?

Algo que le agradezco a don Marvin es que él dejó que yo eligiera el repertorio. Él cree mucho en que si esas canciones me hacen sentir y realmente con ellas puedo proyectar a la gente lo que yo estoy sintiendo, pues que siga en esa línea. Disfruto mucho cantar canciones románticas.

– ¿Ya eligió los trajes que va a usar?

Para mí es muy importante la imagen, y creo que todo artista sin duda necesita proyectar su personalidad y su arte a través de la manera en la que se viste, por lo que estoy trabajando de la mano del diseñador nacional Kevin Rojas, que fue con el que trabajé algunas prendas que usé en Nace.

– ¿Y cómo es eso que ya está preparando su primer tema?

Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar trabajando con un gran productor como Ricardo Acosta, que ha trabajado con artistas como Fonseca, Carlos Vives y con Leo Dan. Estamos preparando lo que vamos a hacer, pero más adelante les cuento.

–¿Cómo se dio ese contacto?

Fue a través de María Marta López, la profe de Nace, ellos son muy amigos. Don Ricardo me escuchó cantar en el programa y le llamé mucho la atención. María nos contactó y nos reunimos.

Lo carrera de cantante va tan en serio que el artista dejará su amado Cartago para poder cumplir con sus nuevos compromisos. Cortesía Lo carrera de cantante va tan en serio que el artista dejará su amado Cartago para poder cumplir con sus nuevos compromisos. Cortesía

– ¿Quiere grabar sus propios temas?

A mí me gusta mucho escribir, es algo que realmente disfruto mucho, pero también me encantaría interpretar canciones compuestas y escritas por otros artistas, así que estamos desarrollando todo eso. La verdad estoy muy emocionado.

– ¿Cuánto ha cambiando su vida con todo esto?

Cuando hablo con mi mamá, le digo que todo esto ha sido un gran cambio en mi vida. La verdad me ha cambiado bastante en cuanto a trabajo y a las propuestas que he recibido. No he querido hacer muchos eventos porque prefiero enfocarme en este primer concierto.

– ¿Sigue maquillando o lo ha dejado de lado por la música?

El maquillaje es algo que disfruto mucho, pero por temas de tiempo lo he tenido que dejar de lado.

Zorán contó que le gusta mucho componer y que está preparando varias canciones para sacar un disco pronto. Cortesía Zorán contó que le gusta mucho componer y que está preparando varias canciones para sacar un disco pronto. Cortesía

– ¿Qué tal es salir a la calle ahora que ganó más fama?

Vieras que es muy bonito, a mí realmente me encanta cuando me topo con personas y hablar con ellos, el conocerlos y saber que me apoyaron desde el primer día del programa. Me cuentan un poquito de sus vidas, nos tomamos fotos o de repente me dicen que si puedo grabar un video saludando a su familia. Salgo muy poco, porque soy muy hogareño y es más que nada porque a mí me gusta estar en lugares más tranquilos y donde haya silencio.

– ¿Ya ha gastado alguito del dinero que se ganó?

Nada. Eso está intacto en el banco. Voy a hacer uso de eso en el momento que lo necesite, pero de momento está bien guardadito.

– ¿Todo esto ha fortalecido más su relación con su mamá y su pareja?

Totalmente. Incluso, antes de Nace una estrella el apoyo que he tenido de parte de mi mamá, de mi pareja, de mis amigos, ha sido siempre el mismo, incondicional. Ganar a mí no me aseguró el éxito para nada, simplemente fue un empujón más para darme cuenta y reafirmar que esto de cantar es lo que realmente quiero hacer y voy a trabajar muy duro por hacerme un nombre en la industria musical.

– ¿Dónde tiene el trofeo de ganador?

Lo tenemos en la sala de mi casa y ahí le quedará a mi mamá porque si Dios quiere me voy a vivir a San José con mi pareja en unos meses con el fin de seguir trabajando en este sueño y para estar más cerca de mis productores.