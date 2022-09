¿Capital de Corea del Sur?: La respuesta de una periodista que nos dejó atónitos

Estamos seguros de que la periodista de Conexión Fútbol, Mary Escalante sabe que Japón es un país y no la capital de Corea del Sur, sin embargo, eso se dejó decir en el programa de este miércoles en la noche.

La joven estaba participando en una de las dinámicas que hay en el espacio de Repretel y cuando le preguntaron por la capital del país asiático, dijo lo primero que se le vino a la mente y en dos toques se convirtió en un meme.

La reacción de sus compañeros no fue para menos, dejaron el set porque no cabían de la sorpresa por lo que acaban de escuchar.

Mary Escalante heredó la pasión por el periodismo y el fútbol de su padre Fabio Escalante

“No, no, no, me quiero ir. No puede ser, me quiero morir”, decía Alonso Solís, mientras ella solo se reía de la congoja.

Cuando Giovanni Linares les pidió que volvieran al estudio, le explicó a la muchacha cómo son las cosas.

“Mary no, Japón es un país y la capital de Corea del Sur es Seúl”, le aclaró Linares.

Mary Escalante se pegó la pelada de su vida en el programa de Repretel. Instagram.

En las redes sociales del programa compartieron el video y como es de esperarse, mucha gente se ha burlado de Escalante.

En su defensa, tocará pensar que es un programa en vivo y había presión, aunque a la próxima le tocará tomarse unos segundos más para dar su respuesta.