Carlos “Coto” Hernández, exparticipante de Combate, presume a la mujer que le robó el corazón

Carlos “Coto” Hernández, exparticipante del desaparecido programa de Repretel, Combate, anda más feliz y enamorado que nunca. Su amor con su atractiva novia ya no lo oculta, sino que lo presume y grita a los cuatro vientos.

El galán y la mujer que le robó su corazón presumieron su amor el viernes pasado en el concierto de Carín León, realizado en el Estadio Nacional.

“Mi muñequito”, escribió ella en una cariñosa publicación donde ambos demostraron su gran amor.

Carlos “Coto” Hernández y su novia Laura Castro en el concierto de Carín León. Fotografía: Instagram Laura Castro. (Instagram/Instagram)

Laura Castro, la guapa que conquistó a “Coto”

La afortunada de quedarse con el corazón de uno de los excompetidores más mediáticos del programa de Repretel se llama Laura Castro.

Aunque no es muy conocida en el medio, en redes sociales sí es toda una figura, pues solo en Instagram tiene 187 mil seguidores.

En sus publicaciones se evidencia su afición por los caballos, un gusto que también comparte con su musculoso novio, a quien le fascina el mundo taurino y ganadero.

Laura Castro es bellísima. Fotografía: Instagram Laura Castro. (Instagram/Instagram)

Un amor bajo perfil

En su feed de Instagram, ni Laura ni Carlos tienen fotografías o publicaciones juntos, por lo que parece que prefieren mantener su relación lejos del medio farandulero.Sin embargo, las escenas que protagonizaron el viernes fueron una excepción romántica.

Llama la atención que hace pocos días, Laura compartió un mensaje dedicado a los hombres, acompañado de una foto en un atardecer en la playa, donde se le ve tomada de la mano de su novio. A Coto no se le ve más que la mano, pero el mensaje fue claro.

“Hombres tomen nota: mientras más feliz haces a tu mujer, más feliz te hace ella a ti. Solo los hombres inteligentes entienden que la manera en que trata tu mujer, es un reflejo de cómo la tratas tú”, publicó la guapa.

Laura Castro publicó esta foto recientemente en sus redes con un mensaje para los hombres, pero no mostró el rostro de su amado Carlos "Coto" Hernández. Fotografía: Instagram Laura Castro. (Instagram/Instagram)

