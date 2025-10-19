(Video) Conocido excombatiente fue flechado por una hermosa mujer

El exparticipante de Combate, Carlos “Coto” Hernández, se mostró bien enamorado en redes. (Instagram/Instagram)

El excombatiente Carlos Coto, conocido por muchos como Coto, volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por el corazón. El guapo exparticipante del programa Combate fue flechado por una hermosa dama que decidió presumirlo en redes sociales.

LEA MÁS: Daniel Carvajal nos reveló todo lo que hizo para su romántica propuesta de matrimonio

Fue ella misma, Laura Castro, quien compartió un video en el que ambos aparecen bien agarrados de las manos, mientras suena de fondo una canción de Vicente Fernández.

En el clip se les ve sonrientes y muy cómodos, dejando claro que entre ellos hay más que una amistad.

LEA MÁS: Laura Rodríguez, experiodista de Teletica, confesó que ha tenido seis esposos en Estados Unidos

Junto al video, la guapa escribió una frase que dejó a muchos suspirando: “Con la persona indicada, el pasado no duele y el futuro no da miedo”.

LEA MÁS: Daniel Carvajal anunció que se casa y Kimberly Loaiza reaccionó así a la noticia

Los ticos se derritieron con la pareja

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y buenos deseos.

“Se lo merecen”, “Ya era hora de un cambio”, “Me alegra verte abrazar la felicidad que te mereces”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Muchos seguidores también destacaron lo guapo que se ve Coto y lo bien que combinan como pareja.

Por su parte, el excombatiente compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparece bailando con Laura, confirmando así que el amor anda en su mejor momento.

Coto participó en Combate. (Cortesía y redes/Facebook y Cortesía)

Prefieren llevarlo con calma

Este medio intentó contactar a Coto para conocer más detalles sobre su relación y saber quién es la mujer que le robó el corazón, pero hasta el momento no ha respondido.

Lo cierto es que el excombatiente luce feliz y tranquilo, disfrutando de esta nueva etapa junto a su pareja.