Laura Rodríguez, experiodista de Teletica, confesó que ha tenido seis esposos en Estados Unidos

Laura Rodríguez, experiodista de Telenoticias.

La periodista Laura Rodríguez, expresentadora de la sección de espectáculos de Telenoticias, confesó que desde que vive en Estados Unidos ha tenido seis esposos.

Precisamente, ahora ella es conocida como Laura Radinsky, pues se cambió el apellido y se puso el de su esposo, el músico Bryan Radinsky.

Pero no se alarme, los otros esposos que ha tenido han sido por medio de su trabajo actual como actriz.

Laura vive con su familia en Los Ángeles, Estados Unidos, y se dedica a grabar comerciales y películas que se producen, mayormente, en Hollywood.

Hace unos días ella hizo un video muy especial en el que presentó a los seis hombres que han sido sus esposos en esas grabaciones, pero el vacilón es que con el que se pega unos besotes de telenovela es su verdadero marido.

Su primer esposo en cámara fue para un comercial de paneles solares y su pareja era en realidad un boxeador que contrataron para la actuación.

Laura Rodríguez, periodista y actriz. (redes/Instagram)

Después le tocó hacer otro comercial con un modelo y, según contó, fue para la marca Fuji.

“Tony García es el nombre del actor que fue mi tercer esposo, en esta oportunidad para un video para la banda mexicana Yahritza y su Esencia”, contó.

(Instagram)

De su cuarto esposo dijo que no puede revelar detalles “hasta mediados de 2026 por razones de contrato”, solo que es un hombre muy elegante y que el casting fue “fantástico”.

“Les presento a mi quinto esposo. Con él tuve escenas muy difíciles de llanto en familia, pero fue una experiencia fantástica en esta película”, mencionó.

Y el sexto y “mejor esposo” fue el mismo padre de su hija, a quien también contrataron para grabar juntos unas escenas de mucha acción y romanticismo.

“Para una película nos han contratado para besarnos en unas escenas muy apasionadas y la verdad el resultado fue increíble”, confesó.

Laura va trabajando como las hormigas; es decir, de manera constante y organizada para lograr su gran objetivo de ser una reconocida actriz de Hollywood.