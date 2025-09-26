Daniel Carvajal nos reveló todo lo que hizo para su romántica propuesta de matrimonio

Daniel Carvajal le propuso matrimonio a su novia, Laura Ospina, en Cartagena de Colombia. (redes/Instagram)

Daniel Carvajal dio uno de los pasos más importantes de su vida y lo hizo a lo grande y de la forma más sorpresiva y romántica.

El exparticipante de Combate y ahora entrenador personal le propuso matrimonio a su novia Laura Ospina, quien es colombiana y con la que mantiene una relación de tres años.

El romántico momento se dio el pasado viernes 19 de setiembre en Cartagena, Colombia, durante un atardecer de ensueño a bordo de un catamarán, justo en la tierra donde nació su amada, quien es de la ciudad de Pereira.

Laura Ospina nació en Colombia, pero a los 10 años sus papás se la trajeron para Costa Rica. (redes/Instagram)

Dani nos contó todos los detalles de la planeación de tan importante momento para los dos y que terminó convirtiendo su viaje de cumpleaños (cumplió el domingo 21) en un acontecimiento para nunca olvidar.

“Yo siempre había soñado con que la pedida fuera bajo un atardecer, porque cuando le pedí que fuéramos novios fue bajo un atardecer de Nosara (Guanacaste). Para nosotros ese es un símbolo muy especial, así que lo tenía clarísimo: quería hacerlo en Cartagena, en el mar, con ese cielo anaranjado”, nos contó todavía emocionado.

Anillo viajero

El casi nutricionista reveló que llevaba varios meses planeando ese momento, pero que por temas económicos lo fue posponiendo, pues estaba equipando su gimnasio y su equipo para mezclas por su nueva faceta de DJ.

Sin embargo, no desistió de la idea de que en el próximo viaje juntos sería el momento ideal para proponerle matrimonio.

En cuanto al anillo lo compró apenas un mes antes del viaje a Colombia y le tocó andarlo guardado durante varios días, buscando la ocasión perfecta.

“Lo llevé hasta a Monserrate en Bogotá, que es un mirador espectacular, y hasta a la catedral de Sal, que es bellísima, pero al final me aguanté porque sentía que el momento no era ese. Yo quería que fuera con el mar de fondo y el sol cayendo, así que me lo traje escondido hasta Cartagena”, recordó entre risas.

Daniel Carvajal contó que mandó a traer el anillo luego de descubrir a duras penas que su novia era talla 7. (redes/Instagram)

Eso sí, no fue tarea fácil para él ocultarlo, porque Laura tiene acceso total a su teléfono y a sus cosas por la gran confianza que se tienen.

“Andaba todo nervioso, cuidando que no me descubriera, que no tocara la maleta equivocada. Hasta me daba miedo que se me cayera el anillo por ahí”, confesó.

El sol brilló perfecto

Cuando llegó el día en que andarían en el catamarán, la lluvia por poco y le arruina los planes; sin embargo, aunque “cayó un baldazo” toda la mañana, antes de caer la tarde todo cambió y el sol salió con todo su explendor.

Además, todo se acomodó de manera casi mágica, pues según detalló, había música, un fotógrafo y hasta animadores, por lo que no había dudas que ese era el momento perfecto.

En ese momento su novia Laura Ospina ni se imaginaba lo que estaba pasando detrás de ella. (redes/Instagram)

Dani, con complicidad del personal y de sus amigos, logró que apartaran un espacio para ellos justo con el mar y el atardecer de fondo, pero sin que ella sospechara lo que estaba por suceder.

Lo que hizo fue que el fotógrafo del catamáran llegó y le dijo a Laura que si podía tomarle unas fotos mirando el atardecer para que no viera cuando iba a sacar el anillo.

“Yo solo me encomendé a Dios, me puse detrás de ella, me arrodillé y ahí fue. Ella no se lo esperaba para nada, quedó en shock, pero me dijo que sí con una sonrisa preciosa”, contó feliz.

El amor llegó por mensaje

La historia entre Daniel y Laura comenzó de una manera poco común.

En el 2022, él enfermó gravemente tras un viaje a Cancún y fue hospitalizado varios días. Durante ese tiempo recibió cientos de mensajes de apoyo, y entre ellos estaba uno de Laura, que en ese entonces era una seguidora más de sus redes sociales.

“Ella me escribió deseándome que me recuperara. Yo vi su perfil y me llamó mucho la atención, así que empecé a contestarle. Nos seguimos escribiendo y meses después nos vimos en persona. Fue flechazo inmediato”, recordó el musculoso.

Daniel Carvajal logró que su propuesta de matrimonio fuera sorpresiva para Laura Ospina y con un hermoso atardecer de fondo. (redes/Instagram)

Desde entonces no se separaron, pues luego de un tiempo de ser novios decidieron vivir bajo el mismo techo.

“Todos mis amigos y mi familia la quieren un montón, y no es para menos. Laura tiene un ángel especial, la gente la conoce y enseguida se da cuenta de lo linda persona que es”, afirmó.

Se viene la boda

Sobre la boda, Carvajal aseguró que ahora todo queda en manos de su prometida, por lo que aún no tienen una fecha definida ni han empezado a planear nada.

“Yo ya hice mi parte, ya le dije que me quiero casar con ella y me dijo que sí. Ahora será cuando ella lo decida, yo me adapto. Lo importante es que el compromiso está y que lo demás va a fluir como ha fluido siempre nuestra relación”, comentó.

El fotógrafo del catamarán logró captar cada momento de la sorpresa. (redes/Instagram)

Por ahora, la pareja disfruta de esta nueva etapa, recordando con emoción aquel atardecer en el mar Caribe, donde sellaron su amor con un “sí” que promete durar toda la vida.

Ese viaje además terminó siendo más que perfecto para Daniel porque, además de comprometerse y celebrar su cumpleaños número 43, tuvo la oportunidas de debutar de manera internacional como DJ Leinad, pues en dos restaurantes de Cartagena le permitieron hacer mezclas en vivo.