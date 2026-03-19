Carlos Hernández, expareja de Keyla Sánchez, presume examen de su hijo y se emociona con este detalle

El exjugador Carlos Hernández derritió las redes sociales con una publicación cargada de orgullo y sentimiento, luego de compartir un detalle muy especial de su hijo Thiago, fruto de su relación con la presentadora Keyla Sánchez.

Keyla Sánchez y Carlos Hernández fueron pareja por varios años y fruto de su amor nació su hijo Thiago hace 10 años.

El exfutbolista, recordado por su paso por el Club Sport Cartaginés y otros equipos de Primera División, publicó la imagen de un examen escolar en el que al pequeño le pidieron describir a su héroe… y no dudó en elegir a su papá.

LEA MÁS: Keyla Sánchez y su ex, Carlos Hernández, disfrutaron juntos un grandísimo día

“Personaje: Mi papá Carlos Hernández”, escribió el menor, para luego dar varias razones que conmovieron a más de uno.

“Siempre es valiente, me ayuda en todo lo que él pueda, no le dan miedo las películas de miedo. Es muy compartido (imaginamos que es comprensivo); siempre prefiere dar que recibir. Es muy amable, siempre me abraza, ayuda a los demás. Es muy fuerte mentalmente y físicamente; ayuda levantando cosas pesadas”, detalló en el examen.

LEA MÁS: Keyla Sánchez se sincera en su regreso a Teletica y también nos habló de Ítalo Marenco

Las palabras del niño no solo reflejan el gran amor que siente por su papito, sino lo mucho que lo admira.

El exjugador Carlos Hernández publicó muy orgulloso lo que escribió su hijo Thiago sobre él. (redes/Instagram)

Hernández reaccionó con un corto mensaje, pero lleno de significado: “Creo que lo estoy haciendo bien”, dejando ver lo importante que fue para él leer lo que su hijo piensa.

LEA MÁS: Keyla Sánchez y Carlos Hernández compartieron cena navideña

Dicha publicación deja claro el valor de esos pequeños gestos del exjugador hacia su hijo que, al final, dicen mucho más que cualquier logro dentro de la cancha.