Carlos Rodríguez también habría denunciado a Elena Correa por violencia doméstica

Elena Correa y su esposo Carlos Rodríguez terminaron agarrados hasta en los tribunales. Instagram.

¡Híjole! El problema entre Carlos Rodríguez y Elena Correa va tomando tintes de novelón, pues cada día se van conociendo más detalles de lo que habría ocurrido entre ambos.

Lo más nuevo de este polémico cuento se dio este miércoles, cuando el youtuber Diego Bravo compartió una foto de una denuncia por violencia doméstica que puso el empresario en contra de su todavía esposa, aduciendo celos enfermizos, que lo aleja de su familia y, lo más sorprendente, es la supuesta sustracción de una buena cantidad de dinero.

Según el expediente al que también acceso La Teja, el señor hizo la denuncia en el Juzgado de Violencia Doméstica de San Rafael de Heredia, lugar donde fue vista Elena el viernes anterior.

Bravo compartió en sus redes sociales el documento, señalando que le llegó de forma anónima.

“Desde hace tiempo vengo sufriendo violencia emocional por parte de ella, ya que no permite que mis hijas y nietas me vean ni me visiten, ella se molesta mucho cuando ellos me buscan o intentan tener un acercamiento. Esto me ha afectado mucho”, dice el documento, que incluso se ve sellado por el Juzgado.

“Ella es una persona celosa, enfermiza e insegura, que le cuesta aceptar a mi familia, motivo por el cual en su momento le solicité matrimonio”.

“A raíz de todo esto le dije que me quería divorciar. El 13 de abril en horas de la madrugada, sufrí un daño patrimonial bastante importante por parte de ella, ya que me sustrajo más de 50 mil dólares (unos 27 millones de colones) de mis cuentas bancarias y los depositó en una cuenta bancaria a nombre de ella, aprovechándose que yo estaba durmiendo, todo lo hizo sin mi consentimiento. Más diez mil dólares que le di para un viaje a otro país y cuando se los reclamé dijo que un amigo se los robó”, agrega la denuncia.

Intentamos conversar con Carlos para saber más detalles de esta denuncia y dijo que contactáramos a su abogado. De momento su asesor legal no ha respondido nuestros mensajes ni llamadas.

Mientras que Elena Correa quedó en conversar con nosotros luego de que hable con su representante legal.