Carlos Santana colapsa en pleno escenario en Michigan (Videos)

El público se asustó bastante cuando vieron al música Carlos Santana desvancerse sobre el escenario. Instagram

El guitarrista Carlos Santana colapsó este martes en pleno escenario mientras actuaba en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, en Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con Telemundo, personal médico subió al escenario a auxiliar al guitarrista mexicano de 74 años, y pidieron a los asistentes que oraran por la salud del jalisciense.

El mexicano es uno de los guitarristas más famosos de mundo. Instagram

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del concierto en donde muestran a Santana sentarse, dejar de tocar y desvanecerse, para luego ser atendido de inmediato por el staff.

Luego el famoso guitarrista fue captado saludando a la multitud, mientras lo retiraban del escenario en una camilla.

Video del momento angustioso cuando #CarlosSantana colapsa en pleno concierto en Michigan. Se ve a su lado a su esposa Cyndi que además es la baterista de la banda. pic.twitter.com/6DZqW5kvNR — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) July 6, 2022

Sufrió deshidratación

La madrugada de este miércoles, la página oficial del músico explicó que Santana experimentó una deshidratación por el calor del lugar, pero que ya estaba en recuperación.

Fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación y está bien, según lo anunció el gerente de Santana, Michael Vrionis.

Carlos Santana se desploma en el escenario durante un concierto en Michigan. pic.twitter.com/YQ9D29mOyR — LΞLΞL⚔️ΔPRUΞBΘ (@lelelx) July 6, 2022

“El espectáculo para mañana 6 de julio en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, se pospondrá para una fecha posterior”, agregó Vrionis.

“A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien, solo nos tomamos las cosas con calma, me olvidé de comer y beber agua, por lo que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, publicó el propio Santana.

El intérprete de “Mujer de magia negra” y “Evil ways” ha ganado 10 premios Grammy y tres premios Grammy Latino.

[ Extécnico saprissista Carlos Santana se pensionó y ahora disfruta a su familia ]