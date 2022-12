Carlos Serrano le salvó la tanda a Harrick Mclean, pero terminó vacilado

Carlos y Harrick pasan agarrados, pero son buenos compas. Captura de video.

A pesar de que pasan agarrados de las mechas, los periodistas Harrick Mclean y Carlos Serrano son buenos compas y eso lo demostraron el miércoles por la noche.

Según contó el limonense en 120 Minutos, el muchacho le salvó la tanda de gran manera, pues lo rescató cuando se le estallaron dos llantas de su carro, en un momento en que ya era tarde para que alguien más lo ayudara.

“Tengo que reconocerle su gran ayuda ayer (miércoles). Me estallé las dos llantas y llegó a ayudarme. Gracias Charlie, sos un chavalazo, me demostró que no es tan puñal, sino que fuera de la cancha es una buena persona”, comentó Mclean.

Harrick afirmó que lo llamó como a las nueve de la noche y aunque Carlitos estaba en Heredia, llegó a ayudarlo, se llevó las dos llantas y al rato se las regresó ya reparadas.

Como era de esperarse, los compas Rodolfo Mora y Maynor Solano lo empezaron a vacilar, preguntando que qué estaba haciendo Serrano en Heredia, si él vive en Curridabat.

Esa fue una indirecta porque, al parecer, Carlos terminó, antes de irse al Mundial, con la que fue su novia por varios años y quien vive en Santa Bárbara y, según lo que cuentan, ya se habrían reconciliado. La dejaron picando...