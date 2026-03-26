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Carlos Villagrán asegura haber quedado en la quiebra tras su salida de El Chavo del 8

Carlos Villagrán aseguró que, tras ser despedido de El Chavo del 8, vivió una crisis económica que lo llevó a perderlo todo

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor Carlos Villagrán, recordado por su papel de Quico en El Chavo del 8, aseguró que quedó en quiebra tras su salida del programa, contradiciendo lo mostrado en la serie “Chespirito: sin querer queriendo”.

En el proyecto, producido por Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, se plantea que él decidió irse para continuar su carrera artística como solista, pero él afirma que fue despedido.

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Una crisis económica que lo llevó a perder todo

Según sus declaraciones, pasó un largo periodo sin empleo, lo que afectó gravemente su situación financiera.

Quico ha mantenido su postura de que fue despedido.
Quico ha mantenido su postura de que fue despedido. (Carlos Villagran Kiko/Instagram)

“Me pasé un año sin trabajar, perdí la casa, perdí todo... No me llevaba mal, pero yo ya no quería estar supervisado por Chespirito, me quería poner el pie encima, me quería sepultar artísticamente hablando...

“Salgo a la calle y digo: ‘En la madre, me quedé sin trabajo. No me arrepentí, tenía mi ahorrito y tenía mi casa, pero se fue gastando y así un año, hasta que perdí la casa”, comentó en una entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube.

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Conflictos detrás de su salida

El actor también ha señalado en otras ocasiones que su salida estuvo marcada por tensiones internas, ya que su popularidad crecía y buscó obtener los derechos de su personaje, lo que no logró. Esto lo llevó a continuar su carrera bajo el nombre de “Kiko”.

Quico ha mantenido su postura de que fue despedido.
Carlos Villagrán comparte fotos en sus redes que demuestran lo que significa para él haber sido parte del programa. (Carlos Villagran Kiko/Instagram)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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