Carlos Vives elige a Costa Rica para lanzar su nueva canción “Te dedico”

El cantante colombiano Carlos Vives escogió Costa Rica como escenario para el lanzamiento de su nueva canción “Te dedico”, un tema que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

El cantante colombiano Carlos Vives está en Costa Rica y desde la playa anunció el lanzamiento de su nueva canción "Te dedico". (redes/Instagram)

Durante su reciente visita al país, el artista compartió en redes sociales imágenes disfrutando del sol y la playa, en un ambiente que sirvió de antesala al estreno.

“Te dedico” ya está disponible en plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube del artista, y es el primer adelanto de su próximo álbum “El último disco”.

El lanzamiento lo hizo este jueves por la noche y Vives subió antes una historia en su cuenta de Instagram desde Guanacaste en el que contó que estaba viendo “como muere el sol (al atardecer)” y lo comparó con su nuevo disco.

Carlos Vives lanza desde playa guanacasteca su nueva canción

Esta nueva canción propone volver a los gestos simples: mirarse a los ojos, dedicar una canción, bailar sin prisa y valorar los detalles que fortalecen las relaciones. Esa idea se refuerza en el videoclip, protagonizado por Pedro Vives, hijo del cantante, quien representa el diálogo entre generaciones y las distintas formas de entender el amor en la actualidad.

“El amor y el romanticismo siguen siendo esenciales, aunque los valores y las formas de relacionarnos hayan cambiado”, expresó Pedro Vives en relación con el mensaje del video.

La letra del tema evoca la nostalgia de un amor más pausado y consciente, resaltando la importancia de los pequeños gestos y la conexión auténtica entre las personas.

Esta no es la primera vez que el artista colombiano se viene con su familia a pasar una vacaciones en Guanacaste para estas fechas, pues el año pasado también estuvieron aquí.