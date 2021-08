Carmencita, de Cebollitas, dará clases de actuación a los ticos

Adriana Togneri le enseñará montones a los ticos. Cortesía. Adriana Togneri le enseñará montones a los ticos. Cortesía.

Si la llamamos por su nombre, probablemente pocos la reconozcan, pero si les decimos que daba vida a Carmencita, la de Cebollitas, a una generación completa le caerá el cinco.

Resulta que la actriz argentina Adriana Togneri vuelve a estar cerca del público tico, ahora como profesora de actuación para la agencia Casting Studio.

Adri se alió hace un tiempo con esa compañía tica para dar un poco de su conocimiento sobre las tablas a varios soñadores costarricenses.

Pronto abrirá un nuevo taller y por eso invita a todas las personas a que se apunten, para conocerlos, recordar buenos tiempos y enseñarles un poco de su arte.

“Tenía planes de ir de vacaciones allá, pero vino la pandemia, frenó todo y ahí fue cuando salió lo de las clases virtuales. Pensé que iba a ser un poco complicado, pero lo resolvimos muy bien, utilizamos medios tecnológicos y ha gustado mucho”, dijo.

El curso para principiantes iniciará el próximo 4 de setiembre, se impartirá los sábados y dura tres meses. Las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo por medio de: info@castingstudio.com o en las redes sociales de Casting Studio Costa Rica.

“No hace falta que tengan conocimientos previos, todo se va a aprender ahí. A mí es algo que me entusiasma porque existe la posibilidad de después de un tiempo ir a dar las clases de manera presencial”, agregó.

Las lecciones las da desde de su casa, ubicada en el barrio La Boca, a tres cuadras de La Bombonera (el estadio de Boca Juniors), por lo que todavía vive cerca el fútbol, aunque no es que le guste mucho el tema.

Carmencita era la hermana de Coqui en la serie. YouTube. Carmencita era la hermana de Coqui en la serie. YouTube.

Casi tica.

Carmencita cuenta que su vínculo con nuestro país es grandísimo, ya que más allá de las clases, también tiene grandes amigos por acá, como Carolina Jaikel, esposa del futbolista Bryan Ruiz. Incluso, por eso se confiesa seguidora de Alajuelense.

Sobre su papel en Cebollitas, dice que lo recuerda con gran cariño, ya que le abrió las puertas a todo lo que vino después.

“Fue a los once años, ya había hecho teatro, pero televisión era algo totalmente diferente. Mi personaje duró año y medio, no pude ir a Costa Rica porque me había ido antes, por eso tengo la deuda de ir”, comentó.

Como vivía un poco lejos de los estudios de grabación, se quedaba a dormir en la casa de Diego Maradona, debido a que Dalma, hija del exfutbolista, también formaba parte de la serie.

“Para mí es maravilloso que la gente siga recordando el programa después de 24 años, incluso se acuerdan cosas que yo no”, aseguró.

Fuera de la actuación, Adri trabaja en un estudio contable, es profe de yoga, ama la música y vive con su novio, con quien lleva varios años de jalar y antes fue su mejor amigo.