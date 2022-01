Carolina Sánchez afirma que su salida de Conexión fútbol ya estaba hablada

Carolina Sánchez dice que hizo grandes amigos en el programa y que a uno que le agarró mucho cariño fue a Pablo Gabas porque siempre la ayudaba mucho en temas futboleros. Archivo

Carolina Sánchez, mejor conocida como “la Chama”, asegura que su salida del programa Conexión fútbol ya estaba hablada desde noviembre del 2021.

La periodista explicó que el presidente de Repretel, Fernando Contreras, le habló de los cambios que habrá en esta temporada que se inicia el 10 de enero y que ambos llegaron a un acuerdo para que ella no continuara, solo que no podía hablar del tema públicamente.

La Chama afirma que prefirió darles campo a personas más experimentadas en temas de fútbol ya que el espacio se enfocará más en este campo porque siguen las eliminatorias mundialistas y será la Copa del Mundo de Catar (en noviembre).

. Merlyn Villarreal, Hernán Medford y Mary Escalante son los nuevos panelistas de Conexión. Archivo

Este lunes la televisora de La Uruca anunció que Carolina y el chef Daniel Vargas no continuaban en el programa y que llegan el exfutbolista Hernán Medford y las periodistas Merlyn Villarreal y Mary Escalante (ellas trabajaron en Multimedios el año pasado).

“Yo era feliz en los juegos y todo pero sí, no voy a negar, tenía que ver los partidos, leer los periódicos, ver los programas de fútbol, porque yo no soy experta, entonces, esa parte era un poco estresante”, señaló.

Tiene otra entrada

La presentadora contó que muchos de sus seguidores en las redes sociales empezaron a escribirle que deseaban que encontrara trabajito pronto, porque muchos no saben que su empleo fijo es como comunicadora de la marca Claro.

De hecho dice que por ese puesto ha rechazado varias ofertas en la televisión y que la habían buscado para que estuviera en Divas (cuando salió Glenda Peraza), de Multimedios, y que también le ofrecieron regresar a Informe 11 Las Historias, de canal 11, pero ha dicho que no por los horarios. Y afirma que en una ocasión la buscaron para participar en “Dancing with the stars”, de canal 7, y tampoco aceptó.

Años atrás Carolina era presentadora de Informe 11 Las historias, de canal 11, formato al que le encantaría regresar siempre y cuando le afecte con su otro brete. Facebook

“La televisión es así, uno va y viene. Y por mi tipo de trabajo yo salí de uno para irme para el otro, entonces, también a veces era muy cansado”, agregó.

Dice que durante los cinco meses que estuvo en Conexión fútbol aprendió montones del deporte rey y que lo que más disfrutó fue conocer a personas “tan chéveres” como Pablo Gabas, Alonso Solís, Maynor Solano y demás (ahora) excompañeros.

“En ningún momento ninguno de ellos (excompañeros) me hicieron sentir inferior, Gabas fue uno que siempre me apoyó y Alonso me ayudaba al principio con los juegos. Fue una experiencia muy hermosa”.

— "Yo no he pateado ni una bola, pero le ponía a los juegos", Carolina Sánchez

No es un adiós a la tele

Afirma que lo único feo que vivió, pero aprendió a driblarlo fácilmente, fue el montón de comentarios negativos que algunas veces ponían en su contra en la redes sociales del programa.

Lo que más le sorprendía era que quienes la criticaban por no saber tanto de fútbol eran mujeres.

“Yo gocé, aprendí y salgo con grandes amigos, Conexión es un grupo superunido. Imagino que ahora, con estas dos muchachas, la dinámica será más chévere. No las conozco, solo espero que no les tiren tanto, las mujeres siempre me ponían comentarios feos y yo siempre en mi vida he practicado la sororidad (solidaridad entre mujeres) y quienes me salían a defender eran los hombres o las señoras”, dijo.

La nueva temporada de Conexión arranca la otra semana de lunes a viernes, a las 8 p.m.. Archivo

La “Chama” asegura que este no es un adiós definitivo a la televisión porque a ella le encantan las cámaras y el cariño de los televidentes; por eso, si le sale otra oferta de un programa en la noche sin duda analizaría la propuesta.